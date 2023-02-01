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Faiz yok, taksitler sabit! TOKİ arsa kura çekimi bugün yapılacak: Tam 1 milyon...

01.02.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ tarafından başlatılan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimleri bugün başlıyor. Gözler kura çekimi yapılacak şehirlere çevrildi. Peki TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 TOKİ arsa kura tarihleri için haberin detayları…

Faiz yok, taksitler sabit! TOKİ arsa kura çekimi bugün yapılacak: Tam 1 milyon...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim Arsa” kuraları bugün itibarıyla başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında sosyal konut kuralarında sona gelindi. “İlk Evim” projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplamda 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi.

1 MİLYON ARSA İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuralarının ardından “İlk Evim Arsa” kuralarının çekileceğini duyuran Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında, “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın (bugün) başlıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

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“İlk Evim Arsa” projesi 1’inci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak:

  • 1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

  • 2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

  • 3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

  • 6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

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ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade. İşyerleri içinse 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2.633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

TAKSİTLER SABİT VE FAİZSİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.

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