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Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

10.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyat artışları yüzde 100’ü geçen ve arz sorunları yaşanan konut sektöründen iyi haberler geliyor. Hükümetin sosyal konut projesiyle birlikte kiralık daire fiyatlarındaki artış durdu. Emlakçılar, kiralık daire fiyatlarının projeyle birlikte sabit kaldığını söyleyerek, satılık dairelerde de gerileme yaşandığını kaydetti. Bununla beraber ortalama 3 milyon lira olan daireler, 2 milyon 700 bin lira civarına kadar düştü.

Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

Ev fiyatları düşecek mi?” ya da “Konut fiyatları ne zaman ucuzlayacak” sorusu milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Sosyal konut projesiyle hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarında artış durdu. Kiralık dairelerde fiyatlar sabit seyrederken, satılık dairelerde fiyatlar geriledi. Emlakçılar, projede kuraların açıklanmasıyla satışlarda hareketlilik olacağını söyledi. Kiralık dairelere talebin devam ettiğini söyleyen emlakçılar, buna rağmen kiralık daire fiyatlarının sabit kaldığını belirtti. Emlakçılar ilerleyen dönemde hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatların sabit kalacağını düşünüyor. İstanbul Bahçelievler de ortalama kiralık bir daire 5-7 bin liradan tutuluyor. Öte yandan satılık daire fiyatlarında da gerileme yaşandı. Ortalama 3 milyon lira olan daireler, 2 milyon 700 bin lira civarına kadar düştü.

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"TALEP DEVAM EDİYOR ANCAK FİYATLAR SABİT KALDI, FİYAT ARTIŞLARI DURDU"

Kiralık dairelere talebin sürdüğünü belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Talep devam ediyor ancak fiyatlar sabit kaldı. Fiyat artışları durdu. Sosyal konut projesinin açıklanmasıyla kiralık daire fiyatları sabit kaldı. Vatandaşlar konut projesinin kuralarını bekliyor. Bahçelievler bölgesinde ortalama kiralık daire fiyatları 5 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor. Mahalleye ve evin özelliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Kiralık dairelere talep devam ediyor. Projeyle birlikte satılık daire fiyatları da geri çekildi. Örneğin 3 milyon lira olan bir daire 2 milyon 700 bin ve 2 milyon 800 bin bandına geriledi. Konutlarda fiyatların sabit kalacağını düşünüyorum. Hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kalacağını düşünüyorum" dedi.

"RUS VE UKRAYNALI MÜŞTERİLER DE GELİYOR"

Kiralık dairelere yabancıların ilgisinin devam ettiğini söyleyen Başaran, "Genellikle Suriye, İran, Bangladeş, Azerbaycan gibi ülkelerden ilgi var. Genellikle Ortadoğu ülkelerinden ilgi var. Son dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak Rus ve Ukraynalı müşteriler de geliyor. Sosyal konut kuralarının açıklanmasıyla piyasadaki durgunluk geçecektir" diye konuştu. (İHA)

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konut fiyatları

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