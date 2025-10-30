Fiyat farkı yüzde 100'ü buldu! Talep artık oraya kaymaya başladı, 15 şehir o listeye girdi

Son zamanlar deprem olaylarının artması nedeniyle eski-yeni konut fiyatları arasındaki makas açılmaya başladı. 27 Ekim'de Balıkesir'de 6.1 şiddetinde depremin olması ve pek çok şehirde hissedilmesi ile yeni konutlara olan talep de artmaya başladı. Tedbir olarak yeni konuta yönelenleri sayısında artış olması ile eski-yeni konut fiyatları arasındaki makas da açılmaya başladı.

YEN BİNALARA TALEP ARTTI

İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz, satılık ve kiralık konutlarda yeni yapılara yönelim olduğunu kaydetti. Hiçdurmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İstanbul’da aynı lokasyonda yeni yapı ile eski yapı arasındaki kiralık fiyatı farkı, 2 kata kadar yükselmiş durumda. Kiracılar, satın almadıkları ve geçici olarak yaşayacağı konutların daha yeni, sağlam ve güvenli olmasına özen gösteriyor. Tadilat gibi bazı külfetler de yeni yapılarda kiracıların karşısına çıkmıyor”



Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından derlenen verilere bakıldığında ise yeni konutlarda metrekare fiyat 263 TL olduğu tespit edildi. Eski konutlarda ise ortalama kiralık metrekare fiyatı 205 TL olarak gerçekleşti. Böylece, eski-yeni kiralık fiyat farkı yüzde 28 oldu.

FARKIN EN AÇIK OLDUĞU İLLER

Verilere göre eski-yeni yapı kiralık fiyatlarında farkın en açık olduğu 15 il şu şekilde oldu:



-Aksaray: %140

-Bingöl: %128

-Kırşehir: %118

-Batman: %116

-Şanlıurfa: %107

-Muş: %105

-Ağrı: %102

-Kars: %101

-Siirt: %95

-Yozgat: %90

-Afyonkarahisar: %89

-Samsun: %89

-Isparta: %89

-Karaman: %84

-Amasya: %83

3 BÜYÜK İLDE DURUM

-İstanbul: %43

-Ankara: %61

-İzmir: %45



DEPREM İLLERİ

Son aylarda çok sayıda depremin yaşandığı Balıkesir’de yeni yapıların ortalama metrekare kiralık fiyatı 291 TL olurken, eski yapılarda bu rakam ortalama 173 TL olarak gerçekleşiyor. Fark, %68’e varıyor…

Kütahya’da da yeni yapılarda 215 TL olan ortalama metrekare kiralık fiyatı, eski yapılarda 132 TL’ye kadar düşüyor. Bu şehirde de fark %63 olarak gerçekleşiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi