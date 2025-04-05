FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte rekor kırdı! Konut, arsa, iş yeri... “Yatırımcılar konutta alım fırsatı görüyor”

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte rekor kırdı! Konut, arsa, iş yeri... “Yatırımcılar konutta alım fırsatı görüyor”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.04.2025 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025’in ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut, arsa ve iş yeri satışları rekor kırdı. Tapu dairelerinde milyonlarca işlem yapılırken, gayrimenkul piyasası şimdiye kadarki en hareketli dönemini yaşadı. Uzmanlar, faizlerin düşmesiyle birlikte konut talebinin daha da artacağını ve yeni rekorların gelebileceğini belirtiyor.

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte rekor kırdı! Konut, arsa, iş yeri... “Yatırımcılar konutta alım fırsatı görüyor”

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-mart döneminde 694 bin 628'e ulaşarak tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdı. Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, bu ivmesini şubat ve martta da sürdürdü.

Ocakta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaşırken, şubat satışları ise yüzde 7 yükselişle 232 bin 756 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen ay ise yıllık bazda yüzde 0,8 azalarak 222 bin 934'e geriledi.

antalya

İlk çeyrek birlikte ele alındığında ise tüm gayrimenkul satışlarının yüzde 8,3 artarak 694 bin 628 olduğu görüldü. Bu sayı tüm zamanların en yüksek ocak-mart verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek ilk çeyrek verisi 683 bin 399 ile 2023 yılında görülmüştü.

konut

TAPU DAİRELERİNDE 4,8 MİLYONA YAKIN İŞLEM YAPILDI

Ocak-mart döneminde tapu dairelerinde toplam 4,8 milyona yakın işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 695 binini satış, 344 binini ipotek, 106 binini intikal, 36 binini düzeltme, 17 binini kamulaştırma, 15 bine yakınını ayırma, 7,3 binini birleştirme, 6,4 binini bağış işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 3,5 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 72,5 artarak 28 milyar 832 milyon liraya yükseldi.

konut2

"YATIRIMCILAR KONUTTA ALIM FIRSATI GÖRÜYOR"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, yaptığı açıklamada, konut satışlarındaki artışın başı çektiği ve diğer gayrimenkul türlerinin de hareketliliğe destek verdiği bir ilk çeyreği geride bıraktıklarını söyledi.

Faiz oranlarının düşmeye başlamasının, konut fiyatlarındaki artış beklentisinin ve kiraların yüksek olmasının vatandaşları konut alımına yönlendirdiğini dile getiren Ekiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda mevduat getirilerindeki gerileme ve dövizdeki hızlı artışın durmasıyla birlikte altından yeterince kar ettiğini düşünen yatırımcılar da konutta alım fırsatı görüyor. Bir süredir de enflasyonun altında artan yani reel olarak düşen konut fiyatları bekleyen talebin daha hızlı harekete geçmesini sağladı. Türkiye'de konut talebi hala çok güçlü. Her zaman bahsettiğimiz gibi genç nüfusumuz yüksek. Evlenenler, boşananlar, üniversiteyi bitirip eve çıkanlar ve yeni işe başlayanların oluşturduğu yıllık yeni konut talebi 800 bin civarında. Bu güçlü talebi gören üreticiler de son dönemde harekete geçmiş durumda. Biz de projelerimizi hızlandırdık."

Ekiz, yaz aylarıyla birlikte faizlerdeki gerilemenin devam etmesi halinde satışlardaki ivmenin süreceğini ve yeni rekorlar görebileceklerini, burada faiz politikalarının belirleyici olacağını kaydetti.

daire

"ÖTELENMİŞ TALEBİN HAREKETE GEÇTİĞİ BİR İLK ÇEYREK OLDU"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da sektörün ilk çeyrekteki bu canlılığı beklediğini belirterek, ötelenmiş talebin harekete geçtiğini söyledi.

Farklı finansal enstrümanlardaki birikimlerin gayrimenkule kaydığını dile getiren Özcan, özellikle dövizdeki düşük getirinin yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirdiğini bildirdi.

Özcan, şu anda genelde yatırımcı hüviyetindeki vatandaşların alımının konuşulduğunu ifade ederek, "Faizlerin düşmesiyle birlikte özellikle orta gelir grubunun oturum amaçlı alımları başlarsa geçen yılın üzerine çıkarız." diye konuştu.

(AA)

Canlı Borsa
Elektrikli araçlarda Türkiye pazarı büyüyorElektrikli araçlarda Türkiye pazarı büyüyor
Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsinizEv sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
konut satışları arsa faiz indirimi işlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte rekor kırdı

Gayrimenkul satışları ilk çeyrekte rekor kırdı

Milyarderler Trump yüzünden servetlerini kaybediyor

Milyarderler Trump yüzünden servetlerini kaybediyor

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.