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Gayrimenkul sektörü Ankara'da bir araya geliyor! Masadaki konular ise belli oldu, 'Kararlı bir yön için...'

Gayrimenkul sektörü 17 Haziran tarihinde Ankara'da Gayrimenkul Zirvesi'nde bir araya gelecek. Konut sektörü için kritik öneme sahip olan bu zirve emlak sektörünün yol haritası konuşulacak. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirve hakkında, "Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız" sözlerini kullandı.

Gayrimenkul sektörü Ankara'da bir araya geliyor! Masadaki konular ise belli oldu, 'Kararlı bir yön için...'
Ezgi Sivritepe

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi bu yıl da gerçekleştirilecek. Sektörün geleneksel bir buluşma olarak hedeflediği bu zirve için hazırlıklar da başladı. 17 Haziran tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan zirve öncesi hangi konuların konuşulacağı da belli oldu.

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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BİR ARAYA GELİYOR!

Buna göre, kamu, özel sektör, finans ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağı zirvede, ‘global kaosun içinde yön bulmak’, ‘makro belirsizlikte stratejik yön’, ‘duygudan değil akıldan güç almak’, ‘sektörün ortak hafızası ve akıl haritası’ gibi başlıklar ele alınacak.
Zirvenin gerçekleştirilmesinin amacı olarak ise, sektördeki belirsizlikleri, kırılganlıkları ve potansiyelleri strateji ve veri temelli yaklaşımlarla masaya yatırmayı amaçlıyor; ayrıca, bu yıl “Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı” temasıyla düzenlenecek

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"SAKİN VE KARARLI BİR YÖN İÇİN"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

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“Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz belirsizlik çağında yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyuyor. Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız. Bu nedenle GYODER olarak sektörümüzün sorunlarını değil, çözüm kapasitesini konuşmaya çağırıyoruz. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla, ortak akla, veriye ve stratejiye dayalı bir anlayışı öne çıkarıyor; sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz.”

Hissenet
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