FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Gayrimenkul sektöründe satış rakamlarında rekor kırıldı!

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 9,7'lik artışla 2,6 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Gayrimenkul sektöründe satış rakamlarında rekor kırıldı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 10 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken martta ve ekimde kısmi düşüş gösterdi.

Gayrimenkul sektöründe satış rakamlarında rekor kırıldı! 1

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde ise 310 bin 457 olarak gerçekleşti. Ekimde yılın en yüksek aylık satış sayısına ulaşılmış olsa da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8'lik düşüş yaşandı.

Ocak-ekim döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 9,7 artarak 2 milyon 600 bin 942'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 551 bin 640 olarak gerçekleşmişti.
Gayrimenkul sektöründe satış rakamlarında rekor kırıldı! 2

TAPU DAİRELERİNDE 15 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM YAPILDI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 16 milyon 676 bin 177 işlem gerçekleştirildi. Bunun 2,6 milyonunu satış, 1,1 milyondan fazlasını ipotek, 403 binini intikal, 142 bine yakınını düzeltme, yaklaşık 56 binini kamulaştırma, 44,1 binini ayırma, 29,4 binini bağış, 25,3 binini birleştirme, 23,4 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 12,1 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 76,2 artışla 122 milyar 781 milyon 190 bin liraya yükseldi. Bunun 117,4 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek?TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek?
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul tapu ekim harç ocak satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.