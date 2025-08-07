Gayrimenkul sertifikasında talep toplamanın tamamlanmasına saatler kaldı!

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı.

4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci yarın sona eriyor. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Öte yandan, Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası da açıklandı. Buna göre, yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası alabiliyor.



Gayrimenkul sertifikası almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil ve internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabiliyor.



İŞLEMLER NASIL YAPILIYOR?

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getiriliyor. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenirken, gayrimenkul sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli oluyor. Üst limit ise bulunmuyor.



Mobil veya internet şubeleri üzerinden "İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi" adımları izlendikten sonra "Talep Edilen Menkul Kıymet" bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçip, almak istenilen sertifika adedini girerek işlemin onaylanması gerekiyor.

Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır