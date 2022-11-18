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Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

18.11.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sonuç bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura sonuçları il il çekilmeye devam ediyor. 18 Kasım tarihinde başlayan Gaziantep TOKİ kura çekilişleri halen devam ediyor. TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...

Gaziantep TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

Gaziantep TOKİ kura çekilişi 18 Kasım Cuma tarihi itibariyle başladı Gaziantep'in ilçeleri için farklı tarihlerde gerçekleşecek olan kura çekilişi canlı olarak yayınlanıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişinin ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde 10 bin 24 konutun hak sahiplerine ulaşmasını sağlayacak. Peki, TOKİ Gaziantep sonuçları nereden öğrenilir?

GAZİANTEP TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep TOKİ kura çekilişi ile beraber 9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konut hak sahiplerini bulacak. Kura çekilişi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

ÇEKİLİŞ TAKVİMİ;
18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

tokii

GAZİANTEP TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki telefon

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut


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