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Güven endeksi haziranda hizmet, inşaat ve perakende ticarette arttı

Güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 artış gösterdi.

Güven endeksi haziranda hizmet, inşaat ve perakende ticarette arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,4 artarak 110,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 yükselerek 112,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 artışla 83 değerini aldı.

Hizmet sektöründe haziranda geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,7 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,4 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,7 yükselirken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1,6 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,2 azaldı, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4 arttı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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