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'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi

EMLAK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Karabağlar ilçesine yapılacak 750 konut için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi.

'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Karabağlar'da yapılması planlanan 750 konut için kura çekimi yapıldı.

Projeye, 30 bin 187 kişi başvurdu.

Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Çalışma kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 olmak üzere 750 konut yapılacak.
"Heyecandan bütün gece uyumadım"

Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevinçli bir gün yaşadığını söyledi.

Daha önce de toplu konut için kura çekimine katıldığını anlatan Begeç, "O zaman nasip olmamıştı ancak bugün ismimi görünce inanamadım. Heyecandan bütün gece uyumadım. Allah'ıma, 'Ağlayıp da sevinç gözyaşını bana da nasip et' diye dua ettim. Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var. Onun adına da çok sevindim. Ben 55 yaşındayım, hep kiradayım." diye konuştu.

Kadriye Baruthan da çok mutlu olduğunu, evini hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirdi.

İZMİR KURA

Sevinçten şapkasını fırlattı

Necla Tırakçı ise 44 yıldır kirada oturduklarını, şimdi ise kendi evine geçme şansını yakaladığını belirtti.

İbrahim Yılmaz, projeyi başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kirada oturmanın zorluğuna işaret eden Yılmaz, "O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkar. Çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
toki, izmir, Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi,

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