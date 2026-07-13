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İlber Ortaylı'nın İstanbul'da kaç evi var? Eşyalarını satışa çıkaran kızı açıkladı

Vefatı sonrası İlber Ortaylı'nın bazı eşyalarını satışa çıkaran kızı Tuna Ortaylı, gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı. Eşyaları, babası adına yapılacak hatıra ormanına katkı için sattığını söyleyen Tuna Ortaylı, İlber Ortaylı'nın İstanbul'da kaç evi olduğunu da açıkladı.

İlber Ortaylı'nın İstanbul'da kaç evi var? Eşyalarını satışa çıkaran kızı açıkladı
Devrim Karadağ

13 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın eşyaları satışa çıkarıldı. Kızı Tuna Ortaylı, babasına ait fincan ve vazo gibi çeşitli eşyaları WhatsApp’taki ikinci el gruplarında 200 ile 800 lira arasında değişen fiyatlarla
satışa çıkarması bir anda gündem oldu.

Söz konusu eşyaların satışa çıkarılması tartışmaları da beraberinde getirirken, bazı sosyal medya kullanıcıları eşyaların satışını “saygısızlık” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

İSTANBUL'DA İLBER ORTAYLI'NIN 7 EVİ VARMIŞ

Gelen eleştiriler ve tepkiler üzerine açıklama yapan Tuna Ortaylı, şunları söyledi:

“Grubu kendi kişisel meselelerimle meşgul etmek istemezdim ancak yapılan paylaşımların haberleştirilmesi üzerine açıklama yapma gereği duydum. Babamın sadece İstanbul’da kapatılması gereken 7 evi var. Bu evlerde, kutsal saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, büyük kısmı kendi aldığı ya da kendisine hediye edilen ve yakın çevreye dağıtılanların haricinde çok sayıda obje bulunuyor.”

“HATIRA ORMANINA KATKI İÇİN SATIŞA ÇIKARDIM”

Objeleri satışa çıkarma nedenini de açıklayan Ortaylı, “Bu eşyaların çöpe gitmesini istemedim. TEMA Vakfı’nın babam adına açacağı hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla satışa çıkardım. Ancak şimdi ‘babasının malını satan vefasız kız’ olmakla itham ediliyorum. Ülkemizde hiçbir iyilik cezasız kalmıyor” ifadelerini kullandı.

“BİR DAHA SATIŞ YAPMAYACAĞIM”

Tuna Ortaylı, gelen tepkiler sonrası satışları durdurduğunu belirterek, “Bu vesileyle grupta artık başka bir satış yapmayacağım. Daha önce satın alanlara hatıra ormanına katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

“BABAM KİTAPLARIYLA ANILMAK İSTERDİ”

Açıklamasında babasının mirasına ilişkin planlarını da paylaşan Ortaylı, “Babam adına bir kütüphane kuracağız. Kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İlber Ortaylı
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