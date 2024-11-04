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İlk aşama e-Devlet'te bugün başladı: Ev sahibi oluşturuyor, kiracı onaylıyor! Yeni kira sözleşmesi uygulaması hayata geçti

04.11.2024 17:41
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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması dönemi başladı. Sözleşmeler bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanabiliyor. Yeni uygulamada taşınmaz sahiplerince hazırlanan kira sözleşmesi kiracılar tarafından onaylanıyor. Belge doğrulama işlemi içinse zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturmak gerekiyor. İşte 'e-Devlet'te kira sözleşmesi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı ve detayları...

İlk aşama e-Devlet'te bugün başladı: Ev sahibi oluşturuyor, kiracı onaylıyor! Yeni kira sözleşmesi uygulaması hayata geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu. E-Devlet'te kira sözleşmesi hizmeti bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

İLK AŞAMA HAYATA GEÇTİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu hizmetin ilk aşaması bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

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EV SAHİPLERİ HAZIRLIYOR, KİRACILAR ONAYLIYOR

Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

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"BARKODLU BELGE" OLUŞTURULUYOR

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

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İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.

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Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet kira sözleşmesi Kiracı Kira ev sahibi
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