FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. İnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıktı

İnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıktı

19.09.2024 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları, 2019-2023 döneminde 4 katına çıkarak 2 trilyon liraya ulaştı.

İnşaat firmalarının satışları 5 yılda 4 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlenen verilere göre, ülkede inşaat sektöründe 150 bin 623 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda 1 milyon 326 bin 56 kişi istihdam ediliyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilançoları ve gelir tabloları incelendiğinde, son 5 yılda brüt satışlarında düzenli artış dikkati çekiyor.

Firmaların toplam brüt satışları 2019’da 485,7 milyar lira seviyesindeyken bu tutar Kovid-19 salgının yaşandığı 2020'de 504,5 milyar liraya yükseldi. Sonraki yıllarda artışına devam eden satışlar, 2021'de 613,9 milyar liraya, 2022'de 1,2 trilyon liraya ve 2023’te 2 trilyon liraya çıktı.

Söz konusu 5 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 442,8 milyar liradan 1,9 trilyon liraya, yurt dışı satışlar da 32,4 milyar liradan 116,5 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 10,5 milyar liradan 40,1 milyar liraya yükseldi.

Böylece bu firmaların brüt satışları son 5 yılda 4,14 katına çıkmış oldu.

Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 1,3 trilyon liradan yüzde 278,2’lik yükselişle 4 trilyon 776 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 191,2’lik artışla 248,5 milyar liradan 723,5 milyar liraya ulaştı.

GAYRİMENKUL FİRMALARININ SATIŞLARI DA KATLANDI

Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2019-2023 döneminde yaklaşık 33,3 milyar liradan 178,8 milyar liraya yükseldi.

Bu firmaların yurt içi brüt satışları 31,5 milyar liradan 168,7 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 448 milyon liradan 3,4 milyar liraya çıktı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 1,4 milyar liradan 6,7 milyar liraya ulaştı.

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde söz konusu firmaların aktif büyüklükleri yüzde 220 artışla 214,1 milyar liradan 685,6 milyar liraya çıktı.

Firmaların 2019-2023 döneminde öz kaynakları ise 49,5 milyar liradan 9,7 milyar liraya indi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İnşaat
En Çok Okunan Haberler
Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

12 bin liraya yükseltilecek! Memurlar, Bakan Işıkhan’ın kapısını çaldı: Çalışma başlatılacak

12 bin liraya yükseltilecek! Memurlar, Bakan Işıkhan’ın kapısını çaldı: Çalışma başlatılacak

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.