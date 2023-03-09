İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya… Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı! Nisan ayından itibaren geçerli olacak: 3.500 TL…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız" diye konuştu.

KİRA YARDIMLARI NİSAN AYINDAN İTİBAREN ARTTIRILDI

İstanbul`daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. Yeni kira yardımları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak.

İŞTE ŞEHİRLERE GÖRE YENİ YARDIM MİKTARLARI

İstanbul

Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira

Ankara

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Bursa

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Antalya

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

İzmir

Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Diğer büyükşehirler

Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

Diğer şehirler