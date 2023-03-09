İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya… Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı! Nisan ayından itibaren geçerli olacak: 3.500 TL…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İstanbul
da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbula ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız" diye konuştu.
İstanbul`daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. Yeni kira yardımları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak.
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