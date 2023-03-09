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İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya… Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı! Nisan ayından itibaren geçerli olacak: 3.500 TL…

09.03.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yeniden yapılan vatandaşlar için ödenen kira yardımı miktarı arttırıldı. Haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bu kapsamda İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 3 bin 500 liraya, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya… Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı! Nisan ayından itibaren geçerli olacak: 3.500 TL…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbulda 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbula ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız" diye konuştu.

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KİRA YARDIMLARI NİSAN AYINDAN İTİBAREN ARTTIRILDI

İstanbul`daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. Yeni kira yardımları Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak.

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İŞTE ŞEHİRLERE GÖRE YENİ YARDIM MİKTARLARI

İstanbul

  • Aylık kira yardımı: 3 bin 500 lira

Ankara

  • Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Bursa

  • Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Antalya

  • Aylık kira yardımı: 3 bin lira

İzmir

  • Aylık kira yardımı: 3 bin lira

Diğer büyükşehirler

  • Aylık kira yardımı: 2 bin 500 lira

Diğer şehirler

  • Aylık kira yardımı: 2 bin lira

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm kira yardımı

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