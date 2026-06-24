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İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine 77 günde 196 bin 324 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteğine vatandaşların ilgisi arttı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine 77 günde 196 bin 324 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen proje doğrultusunda dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi desteği, ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya varan vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla finansman imkanı sunuluyor.

İstanbul'un projeye dahil edilmesiyle başvuru süreçlerinde yoğunluk yaşandı.

Proje kapsamında kentte çalışmaların başladığı 6 Nisan'dan 22 Haziran'a kadar 14 bin 32 hak sahibiyle görüşme yapıldı.

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 196 bin 324 konut ve iş yerine ilişkin ön başvuru alındı.

Başvurular değerlendirme sürecinde bulunurken, uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesin başvurular netleştirilecek.

Yetkililer, ön başvurulardaki artışın vatandaşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir finansman modellerine olan ihtiyacını ve güvenini gösterdiğini belirtiyor.

EN ÇOK ÖN BAŞVURU ALINAN İLÇELER

Proje kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan ilçeler arasında Bahçelievler ilk sırada yer aldı.

Bahçelievler'de 1506, Kadıköy'de 1461, Bakırköy'de 1409, Kartal'da 1062, Gaziosmanpaşa'da 813, Üsküdar'da 736, Ümraniye'de 634, Küçükçekmece'de 614, Maltepe ve Avcılar'da 500'er, Pendik'te 473, Güngören'de 450, Bağcılar'da 428, Şişli'de 418 ve Fatih'te ise 415 ön başvuru alındı.

Bu 15 ilçede toplam 11 bin 419 ön başvuru yapıldı.

Proje kapsamında sağlanan finansman desteğinin riskli yapıların yenilenmesi ve afetlere daha dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Söz konusu finansman desteği sağlanan proje, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da da uygulanıyor.

PROJE HAKKINDA DETAYLAR

1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yıkım sürecine geçmiş ve riskli yapı olarak tanımlanan binalar hedef gruplar arasında yer alıyor. Bu kapsamda desteklerden yararlanılabilmesi için bina sakinleri (daire sahipleri) ile müteahhit arasında anlaşmanın sağlanmış olması gerekiyor.

Süreçte müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) platformunu kullanarak binanın yıkım ve yeniden yapım süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme yüklüyor. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin (daire sahiplerinin) banka süreçlerini başlatması bekleniyor.

Finansman tutarı, inşaat sürecindeki hak edişlere paralel olarak blokeli hesaplarda tutuluyor ve yapım aşamalarının ilerlemesine bağlı şekilde müteahhitlere aktarılıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm
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