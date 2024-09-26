İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisinin bir yıllık maliyeti öyle bir arttı ki...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı "İstanbul’da Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması 2024/2025" sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar İstanbul'da özel yurtta barınan bir öğrencinin yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 57'nin üzerinde arttığını gösterdi.

Araştırmaya göre özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içerisinde yüzde 57,17 oranında artış göstererek aylık 22 bin 920 TL’ye yükseldi. Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 49,59’luk artışla 12.535 TL’den 18 bin 750 TL’ye yükseldi.

ÖĞRENCİ ÇALIŞIP GİDERLERİNİ KARŞILAMAK İSTERSE ÜSTÜNE BORÇ YAPIYOR

Öğrenci giderlerini kendi karşılamak isterse ve okul hayatını aksatmayacak şekilde bir işe girip part time yani yarı zamanlı çalışmak isterse ne olur? Yarı zamanlı çalışmada her 7.5 saatlik mesai 1 güne denk gelir. 7.5 saatlik çalışma süresi için personel, 17.002 TL / 30 = 566,7TL ödeme alacaktır. Saatlik ücret ise 75,56 TL olur. Bir üniversite öğrencisinin haftada 3 gün çalışabileceğini düşünerek hesaplama yapıldığında aylık part time çalışarak elde ettiği kazancı 6.800,4 TL olur. İyi ihtimalle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs aldığını da düşünürsek (güncel 6.000 TL ) öğrencinin aylık geliri 12.800,4 TL oluyor.

Yani özel yurtta kalan öğrencinin 10.119,6 TL'ye, 3 kişilik evde kalan öğrencinin ise 5.949,6 TL'ye açığı bulunuyor.

EN BÜYÜK GİDER KALEMİ: BARINMA

Barınma, büyük kentlerde öğrenci olanların en büyük gider kalemi. En yüksek artış kültür, sanat ve kırtasiyede gözlenirken en düşük artış ulaşım ve teknoloji harcamalarında gözlendi. İstanbul’da üniversite öğrencilerinin ortalama yaşam maliyetine ilişkin göstergeler şöyle oldu:

Hesaplama, öğrencilik durumuna özgü yaşam maliyetini oluşturan unsurlar olarak tanımlanabilecek barınma, market ve dışarıdan yemek gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım harcamaları gibi temel harcama kalemlerine yönelik birincil ve ikincil veriler üzerinden gerçekleştirildi.