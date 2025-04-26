İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok! Bir bir o bölgeyi terk etmeye başladılar...

İstanbul'da 23 Nisan'da 6,2'lik depremin meydana gelmesinin ardından kıyı hattında oturan vatandaşlar konutlarını satışa çıkarmaya başladı. Deprem uzmanlarınn sahil şeridindeki yapıların zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi nedeniyle ciddi risk altında olduklarının altını çizmişti. Boğaz'ın iki yakasında yer alan yalıların deprem nedeni ile yıkılma ihtimalinin doğması konut sahiplerinin tedirgin olmasına neden oldu.

BOĞAZ'DA 600 YALI BULUNUYOR!

Uzmanlar 200 yıla dayanan bu yalıların günümüz mühendislik ve zemin dayanımı standartlarına uyumlu olmadığını ifade ediyor. Boğazda yaklaşık olarak 600 yalı bulunuyor ve çoğu tarihi eser statüsünde yer alıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'un Boğaz'da yaşayan bazı yalı sahipleri konutları satışa çıkararak yalılarını terk etmeye başlamıştı. Bu satışlarla ise alıcı olarak Rus ve Araplar ilgilenmişti. Ancak 23 Nisan depreminden sonra da yabancı yatırımcıda da Boğaz'da yalı tedirginliğe neden oldu.

SATILIK YALI İLAN SAYISI ARTIYOR!

Gayrimenkul danışmanlarına göre, deprem sonrası lüks yalı satışlarında artış yaşandı. Sadece son iki haftada piyasa değeri milyar lirayı geçen 5 yalı satışa çıkarıldı. Satılık yalı ilanlarının sayısı gözle görülür şekilde yükseldi.

Emlak sektörü uzmanları yüksek gelire sahip kişilerin Bodrum, Alaçatı gibi yerlere yönelerek müstakil ve yeni binaları tercih ettiklerini ifade ediyor. Deprem korkusunun yaşanması nedeniyle milyar liralık yalılar ise cazibesiz hale gelmeye başladı, böylece yalı fiyatlarında bir gerileme olacağı öngörülüyor.

Lüks gayrimenkul satışı yaşan Hadan Bozanoğlu şu sözleri kullandı:



“İstanbul deprem gerçeği ile yüzleşti. Her ne kadar benzersiz bir şehir olsa da insanlar canını düşünmek zorunda. Bu nedenle başta Boğaz Hattı’ndaki yalılar olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya da değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü. Bu da insanları düşündürüyor"