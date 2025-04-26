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İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok! Bir bir o bölgeyi terk etmeye başladılar...

6 Şubat depreminden sonra İstanbul Boğazı'nda bulunan bazı yalıların satışları başlamıştı. Deprem tedirginliği yaşayan yalı sahipleri konutlarını Rus ve Arap yatırımcılarına satmıştı. 23 Nisan'da 6,2'lik depremin meydana gelmesinin ardından 2 gün içinde 5 yalı ilana çıktı. Sektör temsilcileri ise Boğaz sevdasının son bulduğunu aktardı.

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok! Bir bir o bölgeyi terk etmeye başladılar...
Ezgi Sivritepe

İstanbul'da 23 Nisan'da 6,2'lik depremin meydana gelmesinin ardından kıyı hattında oturan vatandaşlar konutlarını satışa çıkarmaya başladı. Deprem uzmanlarınn sahil şeridindeki yapıların zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi nedeniyle ciddi risk altında olduklarının altını çizmişti. Boğaz'ın iki yakasında yer alan yalıların deprem nedeni ile yıkılma ihtimalinin doğması konut sahiplerinin tedirgin olmasına neden oldu.

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BOĞAZ'DA 600 YALI BULUNUYOR!

Uzmanlar 200 yıla dayanan bu yalıların günümüz mühendislik ve zemin dayanımı standartlarına uyumlu olmadığını ifade ediyor. Boğazda yaklaşık olarak 600 yalı bulunuyor ve çoğu tarihi eser statüsünde yer alıyor.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'un Boğaz'da yaşayan bazı yalı sahipleri konutları satışa çıkararak yalılarını terk etmeye başlamıştı. Bu satışlarla ise alıcı olarak Rus ve Araplar ilgilenmişti. Ancak 23 Nisan depreminden sonra da yabancı yatırımcıda da Boğaz'da yalı tedirginliğe neden oldu.

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SATILIK YALI İLAN SAYISI ARTIYOR!

Gayrimenkul danışmanlarına göre, deprem sonrası lüks yalı satışlarında artış yaşandı. Sadece son iki haftada piyasa değeri milyar lirayı geçen 5 yalı satışa çıkarıldı. Satılık yalı ilanlarının sayısı gözle görülür şekilde yükseldi.

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Emlak sektörü uzmanları yüksek gelire sahip kişilerin Bodrum, Alaçatı gibi yerlere yönelerek müstakil ve yeni binaları tercih ettiklerini ifade ediyor. Deprem korkusunun yaşanması nedeniyle milyar liralık yalılar ise cazibesiz hale gelmeye başladı, böylece yalı fiyatlarında bir gerileme olacağı öngörülüyor.

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Lüks gayrimenkul satışı yaşan Hadan Bozanoğlu şu sözleri kullandı:

“İstanbul deprem gerçeği ile yüzleşti. Her ne kadar benzersiz bir şehir olsa da insanlar canını düşünmek zorunda. Bu nedenle başta Boğaz Hattı’ndaki yalılar olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya da değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü. Bu da insanları düşündürüyor"

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Anahtar Kelimeler:
yalı boğaz istanbul deprem
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ha şöyle yaa... Düşsün. Çok pahallıydı.Alamıyorduk.
TÜİK duy !!! Bu ay yalı fiyatlarından hesapla ! Yalı fiyatları düşmüş :))
Bizim evsahibi de okur mu bu haberi acaba? Hayır oturduğumuz evi yalı falan sanıyor da! Kiramiz düşer belki!!!
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