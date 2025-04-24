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İstanbul depremi sonrası emlakta fiyat hareketliliği! Bakanlıktan taşınmaz ilanlarında fiyat artışları için açıklama

24.04.2025 07:30
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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem İstanbul'un yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. 6.2'lik depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken panikleyen bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Öte yandan depremler sonrasında emlak sektöründe de fiyat hareketliliği oldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilan fiyatlarında yapılan haksız fiyat artışları hakkında açıklama yaptı.

İstanbul depremi sonrası emlakta fiyat hareketliliği! Bakanlıktan taşınmaz ilanlarında fiyat artışları için açıklama

İstanbul depremi çok sayıda ilden hissedildi, 6.2'lik sarsıntı sonrası çok sayıda artçı deprem yaşandı. Panik yaşayan bazı vatandaşlar ise evlerine girmek istemeyip geceyi dışarıda geçirdi. Ticaret Bakanlığı da İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

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"DEPREM SONRASI EMLAK SEKTÖRÜNDE VATANDAŞLARIN ALEYHİNE GELİŞEBİLECEK TÜM DURUMLARI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

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"FİYAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SATILIK VE KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER İLAN PLATFORMLARINDAN TEMİN EDİLİYOR"

Fırsatçılığa göz yumulmayacağını belirten Gürcan, "Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. (İHA)

iStock-1202320694 (1)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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