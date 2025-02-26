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İstanbul, İzmir ve Antalya'daki projelere yoğun ilgi! Emlak Konut'un kampanyasındaki 4.500 konutun üçte biri birinci haftada satıldı

26.02.2025 11:08
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İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu daha sonra detaylarını Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın aktardığı Kazançlı Yatırım Kampanyası vatandaştan ilgi gördü. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olan 1623 adet konut ilk bir hafta içerisinde satıldı.

İstanbul, İzmir ve Antalya'daki projelere yoğun ilgi! Emlak Konut'un kampanyasındaki 4.500 konutun üçte biri birinci haftada satıldı

Emlak Konut'un konut projesi İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsıyor. Bu proje ev almak isteyenler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Aynı şekilde Emlak Konut'un müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Satış ofislerine ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.

PROJELERE YOĞUN İLGİ

Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”, ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1.623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

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EMLAK KONUT'UN PROJELERİ NELER?

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın detaylarını açıklarken projelerin Yenişehir Evleri Arnavutköy'de, Yeni Fikirtepe'de, Kuzey Adalar'da, Park Yaşam Çınarköy'de, Park Yaşam Antalya'da ve Balıkesir Emlak Konutları'nda olacağını duyurmuştu.

3 FİNANSMAN MODELİ

Emlak Konut GYO, “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

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LEASİNG DESTEĞİ DE VAR

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut Murat Kurum
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