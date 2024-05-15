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İstanbul'un konut ihtiyacı için yeni adım! Emlak Konut, Fikirtepe için KAP'a bildirdi: 11.5 milyar liralık satın alma

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 08:57
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Emlak Konut GYO tarafından, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesinin geliştirme maliyetlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca karşılanacağı belirtilerek, "Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliriyle projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'un konut ihtiyacı için yeni adım! Emlak Konut, Fikirtepe için KAP'a bildirdi: 11.5 milyar liralık satın alma

Emlak Konuttan, İstanbul'da yapılacak Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün proje kapsamında Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP), 1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk lirası değerinde satın alma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

İSTANBUL'UN KONUT İHTİYACINA YANIT VERECEK

Projenin geliştirme maliyetlerinin de Bakanlık tarafından karşılanacağının aktarıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

EMLAK (46)

"Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza ve hissedarlarımıza da kar sağlayacağı aşikardır.

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Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir kârlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."


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Emlak Konut
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