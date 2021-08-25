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İşte İstanbul'un en değerli semti! Fiyatlar yüzde 290 arttı

25.08.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da son 1 yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti oldu. Yapılan açıklamada İstanbul’da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalle açıklandı.

İşte İstanbul'un en değerli semti! Fiyatlar yüzde 290 arttı

Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı yüzde 238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirket Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki kiralık konut fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi;

"PİYASA HAREKETLENDİ, EV KİRALARI ARTTI"

"Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt. Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu.

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EN PAHALI SEMT: RUMELİ HİSARI

En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul’un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İstanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi Sarıyer İstanbul
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