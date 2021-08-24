FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 'İstanbul Yenileniyor' kampanyasına rekor başvuru

'İstanbul Yenileniyor' kampanyasına rekor başvuru

24.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB’nin depreme karşı güvenli yapılar oluşturmak için başlattığı 'İstanbul Yenileniyor' kampanyasına rekor başvuru geldi. Sisteme 1.5 ayda, 150 bin İstanbullunun yaşam alanını kapsayan 1.600’ün üzerinde başvuru yapıldı.

'İstanbul Yenileniyor' kampanyasına rekor başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, İmar AŞ ve BİMTAŞ’ın bulunduğu Şehircilik Grubu Koordinatörlüğü, depreme karşı güvenli yapılar oluşturmak için İstanbul Yenileniyor Platformunu kurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “istanbulyenleniyor.com ile dönüşümü birlikte başaracağız” sözleriyle lanse ettiği platform, 5 Temmuz’dan bu yana İstanbullulara hizmet veriyor.

İBB, bu platformla riskli yapılarını dayanıklı konutlara dönüştürmek isteyen vatandaşların başvurularını alıyor. Tüm süreç boyunca yol haritası sunarak, yapılarını yeniliyor. Kentsel dönüşüm konusunda, geçmişteki olumsuz örnekler yüzünden güvensizlik duyan vatandaşlar, İBB çatısı altında kurulan bu platform sayesinde binalarını güvenli şekilde dönüştürebiliyor.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 1.5 aylık süre içinde 150 bin vatandaşın yaşam alanını kapsayan 1.600’ün üzerinde rekor başvuru aldıklarını belirtti. Kurt, “Vatandaşlarımıza riskli yapılarını yenilemek için teklifte bulunacağız. Şartları birlikte belirleyeceğiz. Uzlaşırsak, riski yapıları tahliye edip yeni yapılarını yapacağız” dedi.

MOBİL ARAÇLAR MEYDANLARDA

İstanbul Yenileniyor Mobil Destek Araçları ise meydanlarda vatandaşlara buluşuyor. Vatandaşlar, binaların yenilenme süreciyle ilgili tüm bilgileri bu noktalardan alabiliyor. Mobil araçların, hangi tarihte hangi noktada olacağını istanbulyenileniyor.com sitesi üzerinden ya da 444 06 04 numaralı çağrı merkezinden takip edebilmek mümkün.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Evini yenileyeceklere 40 bin TL destek!Evini yenileyeceklere 40 bin TL destek!
Anahtar Kelimeler:
deprem İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.