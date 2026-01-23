FİNANS

Kadıköy sahiline cami yapılacak! Yıllar sonra mahkemeden onay çıktı

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesine ilişkin iptal kararı, istinaf incelemesi sonucunda bozuldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, davanın reddine hükmederek projeye yargıdan onay verdi. Kadıköy sahil hattında inşa edilmesi planlanan cami için idari süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verildi. 2015 yılında duyurulan cami projesi Kadıköy Belediyesi tarafından dava edilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin de katıldığı dava sonucu İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi projeyi 2024 yılında iptal etmişti.

YARGIDAN CAMİ İÇİN ONAY ÇIKTI

İstinafa taşınan ve dönen dava sonucu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025'te bu iptali bozarak davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte Kadıköy sahile yapılacak camiye yargıdan onay çıkmış oldu.

SAHİL HATTINDA İNŞA EDİLECEK

Cami, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak şekilde planlanıyor. Projenin, bölgenin siluetine ve çevre dokusuna uyumlu olarak tasarlandığı belirtiliyor. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumların uygulama sürecine ilişkin hazırlıklara başlaması bekleniyor. Bu kapsamda, imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanabileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, sürecin idari işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak önümüzdeki aylarda hız kazanabileceği belirtiliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, özellikle Kadıköy sahil hattında ibadet ihtiyacına yönelik önemli bir eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

CAMİNİN ORADA NE İŞİ OLABİLİR VAPURDAN ÇIKANLARAMI HİZMET EDECEK HAYIR O BÖLGEDE 2 ADET CAMİ VAR
İnsanların o sahilde oturması dinlenmesi için parka ve otoparka ihtiyacı varken camii diye direnmek neyin nesi!! sahilin hemen yanında zaten camiler varken bu kararı almak hangi akla mantığa sığar...
ihtiyaç mı var?
