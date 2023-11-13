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KDV'den muaf arsa satışı başlayacak: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ilk adımı attı! Arasında İstanbul da var

13.11.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı. Arsalar, 21-23 Kasım tarihleri arasında açık artırma yoluyla KDV’den muaf olarak satışa çıkarılacak. Böylece yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ilk hamlesini de yapmış oldu.

KDV'den muaf arsa satışı başlayacak: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ilk adımı attı! Arasında İstanbul da var

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Aralarında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin’in de yer aldığı illerde, farklı metrekarelerdeki iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık artırmayla satılacak. Arsalar, KDV’den muaf olarak satılacak.

KANUNİ FAİZ ORANI UYGULANACAK

Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25’i peşin olacak, kalanı ise 24 ay vade yapılacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Söz konusu arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.

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KDV Kentsel dönüşüm arsa
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