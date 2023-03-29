Kentsel dönüşüme ‘metrekare’ engeli! Haksahipleri ile firmalar arasında anlaşmazlık: ‘5-6 daire isterim…’

İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor. Riskli yapılar yıkılıp yerine depreme dayanıklı konutlar yapılıyor. Ancak bazı hak sahipleri müteahhit firmalarla anlaşmaya yanaşmıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre İstanbul'da riskli sayılan 1.5 milyon konut bulunuyor. Bunların 300 bininin acil dönüştürülmesi gerekiyor. Marmara'yı etkileyecek o yıkıcı deprem her geçen gün daha da yaklaşırken, hak sahiplerinin yaptığı metrekare hesabı, tehlikeye davetiye çıkartıyor.

RİSKLİ BİNA SAYISI 14 YILDA YÜZDE 13’E GERİLEDİ

NTV’de yer alan habere göre, Başakşehir'de, belediye verilerine göre riskli bina oranı son 14 yılda yüzde 50'den yüzde 13'e düştü. Kalan riskli binalar da dönüşsün diye çalışmalar sürüyor. Hak sahipleri, depreme dayanıklı konutlarının tamamlanmasını bekliyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI: 'ÜÇE BEŞE BAKMAYALIM'

Başakşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sorumlusu Devrim Çelik, yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Kabul etmiyor, ben 5 daire isterim, 120 metrekareden 5 daire 6 daire isterim, biz tabi verebildiğimizin borçlanmayla da alakalı düşük inşaat maliyetleriyle yapıyoruz, verebildiğimizin maksimumunu veriyoruz ama sonuçta fizibilitemiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoplu da, "Lütfen ama lütfen üçe beşe bakmayalım, bir kaç puana bakmadan ya da anlaşma şartlarıyla detaya girmeden binalarımızı yenileyelim içinde çocuklarımızla, ailemizle oturacağımız huzurlu binalarımız olsun." sözleriyle uyarıda bulundu.



