FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kimse bunu beklemiyordu! Konut fiyatlarındaki artış sonrası flaş hamle: Yabancıya karşı imza kampanyası

Kimse bunu beklemiyordu! Konut fiyatlarındaki artış sonrası flaş hamle: Yabancıya karşı imza kampanyası

30.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusların ilk tercihi olarak akın akın geldikleri Antalya’da başlayan konut sıkıntısı yerli vatandaşa isyan bayrağını çektirdi. Konut fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı, şehirde kentte yabancılara konut satışının yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya binlerce kişi destek kısa sürede destek oldu. Kampanyayı doğru bulmayan sektör temsilcileri, yabancıya satışlarla sektörün ayakta kaldığını söyledi.

Kimse bunu beklemiyordu! Konut fiyatlarındaki artış sonrası flaş hamle: Yabancıya karşı imza kampanyası

Konut fiyatları astronomik rakamlara çıkan Antalya’da yabancılara konut satışının yasaklanması için sosyal medyada imza kampanyası başlatıldı. Yerli halkın kiralık konut bulamaması, konut satışlarının da yüksek olması nedeniyle devlet memurları Antalya’da görev yapmak istemiyor. Çok sayıda memurun ise tayinlerini daha küçük ilçelere ya da başka şehirlere yapılması için girişimlerde bulunuyor. Tüm gelişmelerin üzerine Antalya’da sosyal medyada bir araya gelen bir grup, kentte yabancılara konut satışının yasaklanması için imza kampanyası başlattı. Change.org’da kısa sürede yayılan imza kampanyası 10 bine ulaştı.

iStock-1332338203

“HALK İÇİN KONUT ERİŞİLEMEZ HALE GELDİ”

İmza kampanyasında Antalya genelinde ortalama kiraların 10 bin lirayı aştığı, Alanya’da ortalama bir dairenin kirasının 13 bin TL’yi bulduğu belirtilerek, şiddetli şekilde hissedilen kira artışının barınma krizine yol açtığı ve kentte yaşamanın birçok insan için imkânsız hale geldiğine dikkat çekildi. İmza kampanyası açıklamasında özetle şu görüşlere yer verildi:

“Şu anda çok ciddi dış göç alıyoruz. Bu, demografik yapıyı etkiliyor. Nüfusun yüzde 25’i yabancılardan oluşuyor. Bu da konuta erişilebilirlik problemini gündeme getiriyor. Konut fiyatlarında çok ciddi artış var. Son 3 yılda 600 bin TL olan bir daire, 5 milyon liranın üzerine çıktı. Bu durum, emlak fiyatlarını da artırıyor. Aynı şekilde kiralarda da artış oluşuyor, bu ciddi bir problem. Özellikle öğrenciler, burada yaşayan halk için artık konut erişilemez hale geldi. Bu noktada dışsal ve içsel krizler kentleri farklı etkiliyor. Özellikle Antalya bir taraftan hem çekici oldu hem de burada yaşayanlar için çok ciddi konuta erişim problemini gündeme getirdi.”

AW760634_01

KAYITDIŞI RUS VE UKRAYNALI EMLAKÇILAR

Göç dalgasıyla birlikte Antalya’da kayıt dışı emlakçılık yapan Ukraynalı ve Rus sayısının tahminen 10 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Bu kişiler yüzlerce kişilik WhatsApp gruplarıyla emlak piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Hiçbir kayıtları yok ama kısa sürede Antalya emlak piyasasını kontrol eder hale geldiler. Biz o gruplara giremiyoruz çünkü bizi almıyorlar. Oda olarak 5 bin TL olarak belirlediğimiz bir kira onların portföyüne girince bir anda 12-15 bin TL’ye çıkıyor. Ev satışlarında da durum maalesef böyle. Evini satmak veya kiralamak isteyen kişiler yerli emlakçılar yerine bu kişilerle çalışıyor. Tabii bu durum piyasanın tamamını etkiliyor. Olan da Türk vatandaşına oluyor. Çünkü yabancı emlakçıların belirlediği fiyatlar üzerinden bir Türk vatandaşının ev kiralaması veya satın alması neredeyse imkânsız.”

AW760634_03

SEKTÖR BU İSTEĞE KARŞI ÇIKIYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41. Grup (Gayrimenkul Faaliyetleri) Meclis üyesi Mustafa Ayanoğlu, “Yabancılara konut satışı olmaz ise maliyet artışları nedeniyle yerlinin konut alması olanaksız hale gelir” dedi. Yabancıya konut satışlarının devletlerarası karşılıklılık anlaşmalara göre gerçekleştirildiğini kaydeden Ayanoğlu, yabancıya konut satışına yasak getirilmesi için imza kampanyası başlatanların bu girişiminin pek de uygun olmadığını dile getiren Ayanoğlu, şöyle konuştu: “Antalya’da yabancıya konut satışı konut fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ama inşaat sektörünü de ayakta tutmak zorundayız. Konut fiyatlarını sadece yabancıya satış etkilemedi. Antalya’da konut stoku kalmadı. Yeni inşaat alanı da kalmadı. Arsa da kalmadı.”

iStock-1386033293

“HERKES KENDİ ÇIKARINA GÖRE HAREKET EDİYOR”

Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, imza kampanyasıyla ilgili, “Herkes kendine göre hareket ediyor” dedi. Antalya’da yaşanan konut sorunu nedeniyle kent merkezinde bazı vatandaşların konutlarını kiraya verip köylerine göç ettiğini bildiren Çağlar, sosyal medyada açılan imza kampanyasından haberdar olduğunu belirtti. Çağlar, yerli halkın sorunu çözmek için çeşitli yollara başvurduğunu belirterek şunları söyledi: “Antalya’da ve sahil ilçelerinde yaşam zorlaştı. Hele asgari ücretli için daha da zorlaştı. Merkez ilçelerinde bazı vatandaşlar konutlarını kiraya verip köylerine gidiyor.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinin yaraları sarılıyor! Bozkurt'taki son faaliyetleri Bakan Kurum paylaştı: "Aralıkta ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz"Sel felaketinin yaraları sarılıyor! Bozkurt'taki son faaliyetleri Bakan Kurum paylaştı: "Aralıkta ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz"
Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklamasıKabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması
Anahtar Kelimeler:
antalya konut

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor

5 milyon kişi ehliyetini taşıdı... Ücretsiz yükleniyor

Konut alacaklar dikkat! 3 farklı faiz oranı geliyor, yeni yılda hayata geçecek

Konut alacaklar dikkat! 3 farklı faiz oranı geliyor, yeni yılda hayata geçecek

Eti solladı! Peynirin ardından şimdi de...

Eti solladı! Peynirin ardından şimdi de...

5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

5.137 TL maaş bağlanıyor! Dikkat: 30 gün içinde başvuru yapılmalı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.