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KİPTAŞ'tan taksit ödemelerine erteleme

EMLAK HABERLERİ  | 23.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan, mayıs taksit ve ara ödemelerini erteledi.

KİPTAŞ'tan taksit ödemelerine erteleme

KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan, mayıs taksit ve ara ödemelerini erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, küresel boyuttaki salgın nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin nisan, mayıs ayları taksit ödemeleri ile mayıs ayı ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi nisan, mayıs ayları taksit ödemeleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesinde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan ve mayıs ayları borçlandırma taksitleri ertelendi.

Nisan ayına ait taksit ödemeleri haziran ayında, mayıs ayına ait taksit ve ara ödemeler ise temmuz ayında tahsil edilecek.

KİPTAŞ, bu erteleme işlemleri nedeniyle herhangi bir faiz uygulamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
KiPTAŞ, sosyal konut,

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