Kira fiyatlarında dikkat çeken gelişme! Merkez Bankası başkanı ve uzman isimden dikkat çeken açıklama

Perşembe günü, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından Üçüncü Enflasyon Raporu’nun yayımlanmasının ardından hem enflasyon tahminlerinde bulundu hem de kira fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Hizmet alt kalemleri arasında kira enflasyonu yüksek ataleti ile ön plana çıkıyor. Kira yıllık enflasyonu tüketici fiyatları ana grupları arasında halen yüksek seyri ile dikkat çekiyor. Öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. İnternetteki ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergelerimiz uzun süredir azalış eğiliminde. Perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen yeni kira artış oranları TÜFE’deki mevcut kira artış oranının altında yer almakta. Bu durum kira enflasyonunun azalacağını ima ediyor” diyerek açıklamada bulundu.

EYLÜL AYINDA KİRA FİYATLARI ENFLASYON ORANINI YAKALAYACAK

Yayımlanan enflasyon raporunun ardından Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kira fiyatları enflasyonun altında kalsa artışlar enflasyon oranını yakalayacağını söyleyerek, ‘‘Kira enflasyonunda düşüşün asıl nedeninin mevsimsel etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Kiralama ile ilgili fiyatlamalar da özellikle yüzde 25 sınırlaması nedeniyle önden yapılıyordu. Mal sahipleri nispeten fiyatları yüksek belirliyordu. Asgari ücrete bir zam yapılmamış olması, gayrimenkul tarafında kira fiyatlarındaki bu süreci biraz daha yavaşlattı. Ben bu yavaşlamanın uzun soluklu olacağını tahmin etmiyorum. Temmuz- ağustos gibi, eylülün ilk haftalarında kira fiyatları enflasyonun altında kalsa artışlar enflasyon oranını yakalayacak gibi gözüküyor’’ diyerek ifade etti.

KİRALAR GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ENFLASYONUN GERİSİNDE

Yıllık kira enflasyonunda düşüşler nispeten bu dönem içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre enflasyonun gerisinde olduğunu belirten Özelmacıklı, aynı şekilde korunacağını tahmin etmeyerek, piyasada çok yeterli bir kiralık konut talebinin olmadığına dikkat çekti.

‘‘İLLERE GÖRE KİRA FİYATLARI DEĞİŞİYOR’’

Gayrimenkul Uzmanı Özelmacıklı iller bazında bakıldığında, İstanbul’da Kadıköy’de, Beykoz’da, Çatalca’da kira fiyatları enflasyonun üzerinde arttığına, Esenyurt’ta, Başakşehir’de, Gaziosmanpaşa’da enflasyonun yarısında kaldığını belirtti. Ayrıca, Ankara’da Çubuk, Beypazarı’nda, Polatlı’da son 1 yılda yüzde 100’e yakın kiralar artarken, Etimesgut, Altındağ, Sincan’da artışlar enflasyonun altında kaldığını vurguladı.

İzmir için ise, Bergama’da, Ödemiş’te, Kemalpaşa’da fiyatlar enflasyonun üzerinde artarken, Karaburun’da, Dikili’de, Foça’da kira artışları sınırlı kaldı. Piyasada kısa dönem kiralama yasasının bazı bölgelerde etkisi olduğunu dile getirdi.

‘‘KİRA FİYATLARI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI, YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞEBİLİR’’

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kısa dönemli kiralama izin belgesi alamayan konutlar piyasaya kiralık olarak çıkmaya başladığını ve yabancıya kiralamalar azaldığını belirterek, ’‘Geçen yıl Temmuz ayından neredeyse yıl sonuna kadar kira fiyatları değişmedi. O sırada enflasyon artmıştı ama şehirlerimizde evlenme sezonunun başlamasıyla beraber, mart döneminden itibaren kiralar yukarı yönlü çıkmaya başladı. İstanbul’da nisan ayında ortalama 190-200 TL olan kira bedelleri şu anda 230 TL seviyelerinde. Eylül, ekim aylarında fiyatların yukarı yönlü değişeceğini düşünüyorum. İstanbul’da kiralar son 1 yılda yaklaşık yüzde 40-45 civarında arttı. Aynı dönemde enflasyonun altında kaldı. Geçen sene ağustos ayında ev kiralayan bir kişi şu an TÜFE’ye göre zam yaptığında o bölgede en yüksek kira ödeyen kişi olabilir. Onun altında kiralık daire bulunabiliyor.’’ diyerek noktaladı.