FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kira fiyatlarında dikkat çeken gelişme! Merkez Bankası başkanı ve uzman isimden dikkat çeken açıklama

Kira fiyatlarında dikkat çeken gelişme! Merkez Bankası başkanı ve uzman isimden dikkat çeken açıklama

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 09:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipleri ve kiracılar arasında son dönemlerde fiyat artışı, evden çıkmama gibi nedenlerle gerilim günden güne artıyordu. Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde yılın bilgilendirme toplantısında kira fiyatları da ele alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kira fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kira fiyatlarında dikkat çeken gelişme! Merkez Bankası başkanı ve uzman isimden dikkat çeken açıklama

Perşembe günü, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından Üçüncü Enflasyon Raporu’nun yayımlanmasının ardından hem enflasyon tahminlerinde bulundu hem de kira fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Hizmet alt kalemleri arasında kira enflasyonu yüksek ataleti ile ön plana çıkıyor. Kira yıllık enflasyonu tüketici fiyatları ana grupları arasında halen yüksek seyri ile dikkat çekiyor. Öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. İnternetteki ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergelerimiz uzun süredir azalış eğiliminde. Perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen yeni kira artış oranları TÜFE’deki mevcut kira artış oranının altında yer almakta. Bu durum kira enflasyonunun azalacağını ima ediyor” diyerek açıklamada bulundu.

2

EYLÜL AYINDA KİRA FİYATLARI ENFLASYON ORANINI YAKALAYACAK

Yayımlanan enflasyon raporunun ardından Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kira fiyatları enflasyonun altında kalsa artışlar enflasyon oranını yakalayacağını söyleyerek, ‘‘Kira enflasyonunda düşüşün asıl nedeninin mevsimsel etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Kiralama ile ilgili fiyatlamalar da özellikle yüzde 25 sınırlaması nedeniyle önden yapılıyordu. Mal sahipleri nispeten fiyatları yüksek belirliyordu. Asgari ücrete bir zam yapılmamış olması, gayrimenkul tarafında kira fiyatlarındaki bu süreci biraz daha yavaşlattı. Ben bu yavaşlamanın uzun soluklu olacağını tahmin etmiyorum. Temmuz- ağustos gibi, eylülün ilk haftalarında kira fiyatları enflasyonun altında kalsa artışlar enflasyon oranını yakalayacak gibi gözüküyor’’ diyerek ifade etti.

KİRALAR GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ENFLASYONUN GERİSİNDE

Yıllık kira enflasyonunda düşüşler nispeten bu dönem içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre enflasyonun gerisinde olduğunu belirten Özelmacıklı, aynı şekilde korunacağını tahmin etmeyerek, piyasada çok yeterli bir kiralık konut talebinin olmadığına dikkat çekti.

4

‘‘İLLERE GÖRE KİRA FİYATLARI DEĞİŞİYOR’’

Gayrimenkul Uzmanı Özelmacıklı iller bazında bakıldığında, İstanbul’da Kadıköy’de, Beykoz’da, Çatalca’da kira fiyatları enflasyonun üzerinde arttığına, Esenyurt’ta, Başakşehir’de, Gaziosmanpaşa’da enflasyonun yarısında kaldığını belirtti. Ayrıca, Ankara’da Çubuk, Beypazarı’nda, Polatlı’da son 1 yılda yüzde 100’e yakın kiralar artarken, Etimesgut, Altındağ, Sincan’da artışlar enflasyonun altında kaldığını vurguladı.
İzmir için ise, Bergama’da, Ödemiş’te, Kemalpaşa’da fiyatlar enflasyonun üzerinde artarken, Karaburun’da, Dikili’de, Foça’da kira artışları sınırlı kaldı. Piyasada kısa dönem kiralama yasasının bazı bölgelerde etkisi olduğunu dile getirdi.

3

‘‘KİRA FİYATLARI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI, YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞEBİLİR’’

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kısa dönemli kiralama izin belgesi alamayan konutlar piyasaya kiralık olarak çıkmaya başladığını ve yabancıya kiralamalar azaldığını belirterek, ’‘Geçen yıl Temmuz ayından neredeyse yıl sonuna kadar kira fiyatları değişmedi. O sırada enflasyon artmıştı ama şehirlerimizde evlenme sezonunun başlamasıyla beraber, mart döneminden itibaren kiralar yukarı yönlü çıkmaya başladı. İstanbul’da nisan ayında ortalama 190-200 TL olan kira bedelleri şu anda 230 TL seviyelerinde. Eylül, ekim aylarında fiyatların yukarı yönlü değişeceğini düşünüyorum. İstanbul’da kiralar son 1 yılda yaklaşık yüzde 40-45 civarında arttı. Aynı dönemde enflasyonun altında kaldı. Geçen sene ağustos ayında ev kiralayan bir kişi şu an TÜFE’ye göre zam yaptığında o bölgede en yüksek kira ödeyen kişi olabilir. Onun altında kiralık daire bulunabiliyor.’’ diyerek noktaladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

Emlak sektöründe yeni dönem! Kiralama veya satmada mecburi olacak: 15 Eylül'de başlıyor, son tarih 31 Aralık

Emlak sektöründe yeni dönem! Kiralama veya satmada mecburi olacak: 15 Eylül'de başlıyor, son tarih 31 Aralık

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Fiyatı 105 TL ile başladı, 15 TL'ye kadar düştü!

Rusya'da yeni dönem! Kripto para madenciliği yasal hale geldi

Rusya'da yeni dönem! Kripto para madenciliği yasal hale geldi

Kiralarda ikinci perde! Örtülü takip dönemi

Kiralarda ikinci perde! Örtülü takip dönemi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.