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Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! En düşük emekli maaşı alan için de var, vade ve peşinat...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 14:50
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Konut ve kira fiyatlarındaki artışla beraber yeni konut ihtiyacı da gündemdeydi. Son olarak dar gelirli vatandaşlar için kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan sosyal konut projeleri için kollar sıvandı. Söz konusu projelerde enerji verimliliği, afet dayanıklılığı ve düşük maliyet gibi detayların ön planda tutulacağı öğrenildi. 240 ay vade ve yüzde 10 peşinat gibi avantajlı ödeme imkanlarının sunulması da bekleniyor. Herkesin bütçesine uygun çözümler sunulacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! En düşük emekli maaşı alan için de var, vade ve peşinat...

Başta büyükşehirler olmak üzere tüm yurtta konut fiyatları ve kiralar bir süredir oldukça yükselmişti. Son dönemde yeniden düşüş sinyalleri konuşulurken yükselişle beraber uzunca zamandır da yeni konut ihtiyacı konuşuluyordu. Bu durumla ilgili artık kollar sıvandı, projeler hayata geçmeye hazırlanıyor. Sosyal konutlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da yeni bir açıklama geldi. İşte sosyal konut projelerinin detayları...

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CNBC-e'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin kiralar olduğunu belirtip yeni dönemde konut arzını artırmaya öncelik vereceklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın da düşük maliyetli konut üretimi konusunda hazırlık yaptığını ve metropollere ağırlık verileceğini belirtti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANIN DA EV SAHİBİ OLABİLECEĞİ FORMÜL

Konutların özelliklerine dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Daha düşük maliyetle, uygun ölçeklerde, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı ve fonksiyonel sosyal konutlar yapılacağı öğrenildi. Kitlesel üretim esas alınarak, Bu sene için 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izleneceği öğrenildi.

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Toplu Konut İdaresi tarafından inşası süren projeler tamamlanırken yeni programlarla beraber sosyal konut üretimi de artırılacak. Sosyal konut üretimi yeni projelerle desteklenecek, ev fiyatları ve kira bazında destek veren bir program hayata geçecek. Herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, dirençli, güvenli, enerji verimli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

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DAR GELİRLİLERE YÖNELİK TOPLU KONUT UYGULAMALARI

Program doğrultusunda 2025 yılında da kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi adına dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

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YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA KADAR VADE İMKANI

Konutların uygun fiyatlar ve kolay ödeme koşullarıyla satışa sunulması bekleniyor. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanlarıyla konut sahibi olmak mümkün hale gelecek. Bu doğrultuda haneye giren gelire de bakılacağı öğrenildi. Bu noktada büyükşehir ve diğer şehirler arasında fark olması bekleniyor. Haneye giren gelirde 40-45 bin lirayı geçmemesi seçenekler arasında yer alıyor. 81 ili kapsayacak projeler için başvuru takvimi duyurulacak ve e-devlet üzerinden yapılacak. Sıfır atık uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, iklim dostu malzemelerle inşa edilecekleri öğrenildi.

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HEDEF 250 BİN KONUT

TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlandı. Bunların yaklaşık yüzde 90’ını sosyal konutlar oluşturuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 125 bin, geçen yıl da 100 bine yakın sosyal konutun inşası tamamlandı. Bu yıl için hedef ise 250 bin konut yapılması.

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FİYATLARIN DÜŞMESİNE KATKISI OLACAK

Yeni sosyal konut projelerinin kira, konut enflasyonunu düşürmede rol oynaması bekleniyor. Konut arzının artmasıyla beraber piyasada dengelenme hedeflenirken fiyatların düşmesine katkı sunacağı da kaydedildi.

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"İLK EVİNİ ALANLARI ÖNCELİKLENDİREN SOSYAL KONUT PROGRAMLARI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da konutla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yılmaz açıklamasında "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kira konut satılık ev
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