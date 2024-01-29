Kira sözleşmesi nedir, nasıl yapılır? Kira sözleşmesi imzalarken nelere dikkat edilmelidir?

Herhangi bir mülkü bir başkasına kiralamak üzere verilirken kira kontratı denilen bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşmeler ileriki dönemlerde gerek kiralayan kişi gerekse kiraya veren kişi tarafından herhangi bir problem ortaya çıktığında bu problemin giderilmesinde büyük rol oynamaktadır. Kira sözleşmelerinin hatalı olmaması için imzalarken bazı önemli kritik noktalara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kira sözleşmesi nedir?

Kiraya veren şahsın, herhangi bir iş yeri ve konut benzeri mülkün kullanılmasını ya da kullanımıyla beraber ondan faydalanılmasını kiraya verdiği kişiye bırakması sonucunda, kiraya verdiği kişi ile aralarında yaptığı sözleşme, kira sözleşmesi olarak tabir edilir. Bu sözleşme içerisinde kiracı ile kiraya veren şahıs arasındaki kira ücreti de yer almaktadır. Konut kira sözleşmesi ile kiracı olan kişi, belirlenen kira bedelini kiraya veren şahsa düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Bu tür sözleşmeler bazı durumlarda sözlü olarak yapılmaktadır. Konutlar için kira sözleşmesi herhangi bir olası sorunda kanıt istendiğinde yazılı olarak sunulabilir nitelikte olmalıdır.

Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve yapılırken önemli noktalara dikkat edilmesi son derece önemli bir konudur. Bu bağlamda pek çok kiracı için kira sözleşmesi nasıl doldurulur konusu kafa karışıklığının yaşanmasına neden olabilir. Bir konutu ya da bir iş yerini kiralamak isteyen kişilerin kira sözleşmesi örneği hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Bu tür sözleşmeler genel olarak kiralama bilgileri, genel şartlar ve kiraya verilen konut ya da iş yerinde var olan demirbaş bilgileri olmak üzere 3 ana konuyu içermektedir. Tarafların sözleşmeyi doldururken kiralanan konutun daire numarası, mahalle, cadde, sokak, kiraya veren ve kiracı olan kişinin ismi ve soy ismi, her iki tarafında ikametgâh bilgileri, 1 aylık ve 1 senelik kira bedelleri, kiralanan mülkün cinsi, kiralama süresi, kiranın başlangıç zamanı ve kira tutarının hangi yollar aracılığıyla yatırılacağı bilgilerinin eksiksiz olarak belirtilmesi önemlidir.

Kira sözleşmesi imzalarken nelere dikkat edilmelidir?

Kiracı olan kişi ile kiraya veren kişi arasında yapılan kontrat türü, kira sözleşmesi olarak isimlendirilmektedir. Bu sözleşme yapılırken her iki tarafında maddi yönden güvence altına alınması önemlidir. Bu noktada konut kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmeli konusu da ayrı bir önem kazanır. Kira sözleşmesi imzalarken belli başlı dikkate alınması gereken noktalar genel olarak şöyledir:

Kiracı ile kiraya veren şahıs arasında kontrat yapılırken kira artış oranı konusunun ne zaman geçerli olacağı sözleşmede yer almalıdır.

Sözleşme içerisinde hem kiracının hem de kiraya veren şahsın kimlik bilgileri ile adres bilgilerinin eksiksiz bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Kira kontratının her bir sayfası hem kiraya çıkan kişi hem de kiraya veren şahıs tarafından imzalanmalıdır.

Kira bedelinin ne zaman ve nereye yatırılacağı bilgisi ile depozito gibi bilgiler sözleşmede bulunmalıdır.

Kiralanan mülk içerisindeki demirbaşlarda herhangi bir kusur mevcutsa bu kusur kontrat içerisinde ifade edilmelidir.

Kira sözleşmesi ne kadar geçerlidir?

Yasalar gereği kira kontratı süresi ile alakalı herhangi bir sınır çizilmemiştir. Ancak konut kira sözleşmesi süresi genel olarak senelik olarak yapılırken, iş yeri kira kontratları ise daha uzun süreli yapılabilmektedir. Konut kira sözleşmesi örneği kapsamında tarafların bu kontratı doğru ve hataya yer vermeden doldurması ve imzalaması son derece önemlidir.

Bu noktada 1 yıllık kira sözleşmesi kaç yıl geçerli konusu da karşımıza çıkabilmektedir. Kiraya veren şahıs ile kiraya çıkan kişi arasında çoğunlukla 1 senelik sözleşme yapılır. Bu sözleşme devam edecekse kontrat sonunda bir şey yapılmaz ve kira süreci aynen devam eder. Eğer yenileme olacaksa kontrat bitiminden en az 15 önceden işlem yapılması gerekmektedir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Kiraya veren şahısların kanunen geçerli sayılabilecek nedenleri olduğunda kiracı olan kişiyi tahliye etme hakkı vardır. Bu noktada konut kira sözleşmesi tahliye taahhütnamesi konusunun da adı geçebilir.

Kiracının zamanında kira bedelini ödememesi ya da eksik olarak yatırması, kiralanan mülkün satılması gibi durumların varlığında ev sahipleri kiracıyı çıkarma hakkını elde etmektedir.





