Kira ücreti ile kıyasıya yarışıyordu! Bakan Kurum'dan beklenen hamle geldi 'Herkes bu işi yapamayacak'

Konutlarda site aidatları bir süredir gündemdeydi. Ev kirası gibi aidat talep edilmesi site içerisinde oturan vatandaşın belini bükerken şikayetler artmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'nde tesis yönetimi temsilcileriyle buluştu. Vatandaşın gündeminden düşmeyen site aidatı konusuna değindi.

Tesis yönetiminin yasal bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, daha öncesi bu mesleğin sadece plaza ve AVM'lerde geçerli olduğunu söyledi; ayrıca hizmet veren şirket sayısının bir dönem az olduğunu hatırlattı.

HER YIL BİR DEFA DENETLENECEK

Site yönetimi veren şirketleri sınıflandıracaklarını kaydeden Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:





"Böyle bir sektörün yasal bir zemine kavuşması şarttır. Bunun için gerekli adımları attık. Yeni yasama yılında hayata geçecek yeni düzenleme ile 941 bin yapı ve buralarda yaşayan 20 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atacağız. Site yönetimi veren şirketleri sınıflandıracağız, herkes bu işi yapamayacak. Tüm yönetimlerin yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da bizimle direk iletişime geçebileceği bir sisteme geçeceğiz"

Huzurlu bir yaşam işin çalışan şirketleri destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Yanlış yapan, ödemelere dair fahiş yükselişler yapanların karşısında olacağız. Biz bu sektörün gelişmesi, güçlenmesi adına elimizi taşın altına koyduk, bundan sonra da koyacağız. Birlik olma hayaliniz var buna da destek olacağız. Ben sizlerden vatandaşımızın aidat sorunlarına ilişkin hassasiyet bekliyorum"

SİTE AİDATLARINA DÜZENLEME GELİYOR

Site aidatı ücretlerine de değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı:





"Vatandaşımız siteden ev almış, taksitini düzenli olarak ödüyor. Evine girdiğinde evinin aidatı ev parasından fazla çıkıyor. Bu hakka hukuka sığmaz. Bu durumu gözden geçirelim. Gerekli uygulamaları yapalım ve Türkiye genelinde öyle bir sistem kuralım ki, aidatlarımızı olabildiğinde düşürerek vatandaşımızın sırtındaki yükü alalım. Büyük sitelerde güvenli bir yaşam alanı kuruyoruz. Her türlü imkanı milletimize sunuyoruz ama bu sitelerde örfümüzü adetimizi ayakta tutacak adımları hep birlikte atmalıyız. Biz Türk'üz. Bizim olduğumuz her yerde Türk'ün sahip olduğu kültürü yaşamak istiyoruz. Bundan sonra tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan artıracağız. Vatandaşımızın hayır duasını alacağız. Bu çalışmaların hepsi çok çok önemli. Sizlerden ricam aidatların düşürülmesi, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, dijitalleşerek birim maliyetleri düşürülmesi. Bunu birlikte yapacağız. 20 milyon vatandaşımız sizlerin yönettiği sitelerde yaşıyor. Bunları vatandaşlarımız adına sizden istiyorum"