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Kira yardım başvurusu 2020... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

EMLAK HABERLERİ  | 21.12.2020 08:36 | Son Güncelleme

Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı verilmesi için mutlaka ailenin hane gelirinin belli bir ücretin altında olması gerekiyor. Kira yardımı emekli, duy, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu alınır mı? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardım başvurusu 2020... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?

Pandemi ile birlikte vatandaşların maddi ihtiyaçları da arttı. Devletin verdiği detsekleri araştıran yardıma muhtaç vatandaşlar kira yardımı nasıl alınır, kira yardımı başvuru koşullarını öğrenmek istiyor. Ancak kira yardımı parası sigortalı olarak maaşı yatanlara, emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de hane geliri belirli bir miktarın üstünde olanlara verilmiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet tarafından verilen kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması için Kaymakamlık aracılığı ile işlem sağlıyor. Kaymakamlıklar ise bu işlem için bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran vatandaşlar, kira yardımı almak için nereye başvurulacağını bilmiyor. Haberimizde kira yardımı kaç para, kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır gibi detayları derledik.

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması istenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi durumu iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verilen kira yardımının asıl amacı evsiz olan vatandaşların barınma yardımını karşılamasına destek olmak.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU SORGULAMA

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

Kira yardımı almak isteyen bir kişi öncelikle bulunduğu ilçenin kaymakamlığının bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu durumun illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor.

KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLARIN LİSTESİ

Pandemi döneminde çaresiz kalan birçok vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok konuda nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek amacıyla, aşağıda kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

Belediyeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

Özel dernek ve vakıflar,

STK'lar,

Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar

KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılacağını belirtelim. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir. İşte adım adım kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır cevabı ...

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir
Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

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