Kira yardımı artacak, yeni evler o alanlarda verilecek: İstanbullular dikkat! Kentsel dönüşüm yasasında milyonları ilgilendiren detaylar ortaya çıktı

Deprem söz konusu olduğunda tüm Türkiye'nin aklına ilk gelen mega kent İstanbul'da yeni adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı, kentsel dönüşüm düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifinin detayları gün yüzüne çıktı.

İMARA KAPALI ALANLARDAKİ BİNALAR TESPİT EDİLDİ

Yasanın hayata geçmesiyle birlikte İstanbul'da kentsel dönüşümde yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Sabah'ta yer verilen habere göre detaylar şu şekilde:

İstanbul'un bazı ilçeleri yoğunluklu olmak üzere imar kaynaklı sorunlar bulunuyor. Okul, spor salonu, park gibi amaçlarla ayrılmış imara kapalı alanların önemli bölümüne geçmişte binalar yapıldığı tespit edildi. İstanbul'un ilçelerindeki binaların yüzde 10'a yakın bölümünün bu şekilde imara kapalı alanlar üzerinde olduğu belirtiliyor.

REZERV ALANLARDA KONUT VERİLECEK

Bu alanlar imara kapalı olduğundan depreme dayanıksız yapılar yıkılıp yenisi yapılamıyor. Binalarda oturanlar da ruhsat alamayacağı için dönüşüme yanaşmıyor. Yasa kapsamında öncelikli olarak bu sorunun çözümü sağlanacak. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda belli ücret karşılığında konut verilecek. Vatandaşa rezerv alandaki ev için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak.

ŞEHRİN RAHATLAMASI HEDEFLENİYOR

İmara kapalı olanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak. Buralar ya amacına uygun kullanılacak ya da yeşil alanlar, parklara çevrilecek. Böylece şehrin de rahatlaması sağlanacak.

KARAR AŞAMASINDA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KOŞULU

Şu andaki kentsel dönüşüm mevzuatında riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun yaşanmıyor. Sıkıntı yıkılan binanın yerine yenisinin yapımı aşamasında ortaya çıkıyor. Örneğin yeni yapılacak binanın ruhsatı için belediye başvurusunda tüm maliklerin rıza ve imzası gerekiyor. Uzlaşma sağlanamadığı için de işler uzadıkça uzuyor. Dönüşümün her aşamasında kararlara üçte iki çoğunluk koşulu getirilmesi düşünülüyor. İlk etapta bunun salt çoğunluk ile yapılması düşünüldü ancak Anayasa'nın mülkiyet hakkına aykırı olabileceği sonucuna varıldı.

KİRA YARDIMINDA ARTIŞ

Evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor. Birçok kişinin kiralar nedeniyle kentsel dönüşüme sıcak bakmadığı, kira yardımının artması ile birlikte binasını yenileyeceklerin de artacağı düşünülüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir başkanlık kurulacak. Altında ise arsa üretiminden gelir getirici işlemlere kadar birçok genel müdürlük oluşturulacak.

