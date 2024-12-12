Kirada emsal 'yapay zeka' kararı! Ne ev sahibinin ne kiracının, onun dediği oldu! İşte belirlediği kira

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarında yepyeni bir gelişme yaşandı. Yapay zeka bazı meslekleri insanların elinden alabilir mi derken şimdi de anlaşmazlıkların sıklıkla yaşandığı kira konusuna el attı. Kira bedelini yapay zeka belirleyebilir mi? Bu konu yaklaşık 2 ay önce tartışılmaya başladı. Çıkış noktası bir davaydı. Uzlaşı sağlanamayınca mahkeme başkanı yapay zekadan destek alınmasını istedi. Dava bitti, ev sahibinin ya da kiracının değil de yapay zekanın dediği oldu.

ATV Haber'de yer alan habere göre; "Yapay zekanın verdiği karara güvenecek misiniz?" sorusu sorulan avukat Mahmut Tarhan "Yani insanoğluna güvensizlik demeyeyim ama yapay zeka güven artışı hususunda evet ilerleme var" yanıtını verdi.

EV SAHİBİ ÇOK ŞAŞIRDI

Kira bedelini bu kez ne taraflar ne de bilir kişi belirledi, yapay zekanın dediği oldu. Mahkeme belirlenen bedeli onadı. Ev sahibi Murat Atıcı "Çok şaşırdım tabii yani. Hatta ben anlamadım, sonra avukatımız aradı 'Ya da ilk defa böyle bir şey oldu' filan dedi. 'Ne oldu?' dedim. 'Yapay zeka' filan dedi" şeklinde konuştu.

MAHKEME HEYETİ YAPAY ZEKADAN DESTEK ALINMASINA KARAR VERDİ

Ev sahibi Murat Atıcı Üsküdar'daki dairesinde yaşayan kiracısıyla anlaşmazlığa düştü. Mesele 3 bin liralık kira bedeliydi. Uzlaşamayınca mahkemelik oldular. Önce bir bilirkişi raporu hazırlandı. Ama hem ev sahibi hem kiracı belirlenen rakama itiraz etti. Mahkeme heyeti bu kez yapay zekadan destek alınmasına karar verdi.

"SANİYELER İÇERİSİNDE YAPIYOR"

Teknoloji Editörü Hakkı Alkan "Yapay zeka tıpkı bilirkişi gibi geçmişe dönük verileri topluyor. Bu verilere bakıyor ve bir ortalama çıkartıyor. Bu ortalamayı çıkarttıktan sonra da hızlı bir şekilde teslim ediyor ve bunu saniyeler içerisinde yapıyor" dedi.

KİRA FİYATINDA YAPAY ZEKANIN DEDİĞİ OLDU

Sonunda tarafların değil yapay zekanın dediği oldu. Mahkeme belirlenen bedeli onadı. Yapay zeka kira oranını belirledi ve 10 bin lira dedi. Peki bu bağlayıcı mı? Yapay zekanın verdiği biçtiği fiyat normal mi?

KARAR EMSAL OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Ev sahibi Atıcı "En az 15 belirlemesini bekliyorum" derken "Yapay zekaya itiraz edecek misiniz?" sorusuna da "Yok etmeyeceğim" yanıtını verdi. Zaten ev sahibinin itirazına da gerek kalmadı. Kiracı evi boşalttı. Çıkan karar ise emsal olarak kayıtlara geçti.

"TARAFLARI BAĞLAYICI OLACAKTIR"

Ev sahibi Atıcı "Şaşkınım yani inşallah iyi olur. Diğer davalara da inşallah örnek olur zaman kazanma bakımından" şeklinde konuştu. Avukat İlhan Akdağ "Yapay zeka ile bulunacak sonuç doğru bir sonuç olacaktır. Mahkeme bu sonucu kararına dayanak yapabilecektir ve bu karar tarafları bağlayıcı olacaktır" dedi.