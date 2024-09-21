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Kirada ipin ucu kaçtı! Arabasını, tarlasını satan da var: 6 ayda 2 katına çıkan fiyatlar isyan ettirdi

21.09.2024 08:56
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Kira fiyatları özellikle İstanbul'da aldı başını gitti. Nisanda 35-40 bin TL olan kiralar şimdi 60-70 bin liradan ilana veriliyor. Kadıköy'de 40 yıllık binadaki 2+1 bir dairenin fiyatı duyanları şaşırttı. Emlak uzmanı Nilüfer Kas'a göre tek kişinin maaşının yetmediği kiralar için evini, tarlasını satan da var!

Kirada ipin ucu kaçtı! Arabasını, tarlasını satan da var: 6 ayda 2 katına çıkan fiyatlar isyan ettirdi

İstanbul'da kiralar 6 ayda 2 katına çıkarken vatandaş da 'Bu daireleri kim alıyor?' diye sormadan edemiyor. Oturduğu binadaki bir başka dairenin kira fiyatını duyan apartman sakini şoke olduklarını söyledi. Bir vatandaş kiraların Miami'den bile fazla olduğunu söylerken bir başkası orta ve alt tabakanın kira ödeyemediğini, üst tabakanın ise zaten kirada oturmadığını dile getirdi.

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NİSANDAN EYLÜLE NEREDEYSE 2 KATINA ÇIKTI

Now Haber'in haberine göre; İstanbul'da nisan ayında 35-40 bin liradan kiraya verilen daireler şimdi 60-70 bin liradan ilanda. Kiralar sadece 6 ayda iki katına çıktı.

"Kiralar geliriniz bu derecede artıyor mu?" diye sorulan bir vatandaş yanıt olarak "Kesinlikle hayır! Kendi binamda oturanların tuttuğu kirayı duyunca şoke oluyoruz. 80 bin liraya evi tuttular. Tabii ki güle güle otursunlar ama ben orada ev sahibinin verdiği kiraya şaşırıyorum" dedi.

Bir başka vatandaş şaşkınlığını dile getirirken "Ben de hakikaten hayretle karşılıyorum, nasıl veriliyor o kiralar! Mesela bizim orada, Etiler’de, hiç boş daire yok. Ben doğma büyüme oralıyım. Hani hiç ederi olmayacak fiyatlar. 100 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

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BU DAİRELERİ KİM KİRALIYOR?

Kadıköy Suadiye’de 5 yaşında bir binanın 5 katındaki 3+1 ve 130 metrekarelik daire satışta. Dairenin satış fiyatı 14 milyon lira, kiralıksa 75 bin lira. Bu ve bunun gibi dairelerin kimler tarafından kiralandığına ilişkin konuşan Kas şunları söyledi:

"Ticaret yapanlar, üst gelir grubuna sahip, yüksek maaş alanlar. Zaten tek kişinin maaşıyla bunları ödemek çok zor. İki kişinin maaşını birleştirdikleri zaman bu kiralar ancak ödenebiliyor. Burayı tutacak olan ailenin 150 bin liranın üzerinde bir geliri olması lazım ki biz burayı kiraya verelim."

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40 YILLIK BİNA 45 BİN LİRA

Aynı bölgede eski bir binada başka bir kiralık ilanı arandığında ise dairenin 2+1, 100 metrekare, açık mutfaklı, yaklaşık 40 senelik, kombili olduğu, asansörü ve otoparkı olmadığı öğreniliyor. Bu dairenin kirası ise 45 bin TL.

Çalışanların çoğu maaşlarına ara zam alamadı. 17 bin liralık asgari ücret ise İstanbul'un birçok ilçesinde artık bir ev kirasını karşılamaya bile yetmiyor. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında maaş alıyor.

Fahiş kiralar bir yerde tıkanabilir çünkü en başta kabul ettiği kirayı ödeyemeyenlerin sayısı artıyor. Ne boş tutulan evlere bir düzenleme var ne de yüksek kiraya ya da çok sayıda evi olana fazla vergi. Piyasa kendi haline bırakıldı. Kiracılar mağdur oldu.

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"BUNLARIN FATURASI KİRACIYA KESİLECEK"

Kira fiyatları konusunda "7 milyonun üzerinde insan bu yangında yanıyor" diyen emlak Uzmanı Nilüfer Kas şöyle konuştu:

"Arabasını satan var, mevduata koyuyor. Tarlasını satan var, mevduata koyuyor. Gelecekteki güvencesini paraya çevirerek kirasını ödüyor. Bizi daha zor günler bekliyor. Çünkü arz çok azaldı. Yatırımcı artık konut almıyor. Bütün bunların faturası bundan sonra da kiracıya kesilecek.”

thumbs_b_c_fdf6669e39d64cf11d68a47892ad485cBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kira fiyatları kiralık daire satılık daire istanbul kira fiyatları
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