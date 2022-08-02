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Kirada oturan herkesin korkusu aynı: Ya ev sahibi ararsa? 2023 yılına kadar uzadı...

02.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kiralara fahiş oranda zamlar yapıldı. İstanbul'da ortalama kira fiyatları 5-6 bin TL'yi buluyor. Kirada oturan vatandaşların en büyük korkusu ise ev sahiplerinin ara zam için kendilerini araması. Bununla birlikte ev sahibiyle kiracılar arasındaki dava sayıları da arttı.

Kirada oturan herkesin korkusu aynı: Ya ev sahibi ararsa? 2023 yılına kadar uzadı...

Enflasyon oranının çok üzerinde zamlar yaparak kiracıları zor durumda bırakan bazı ev sahipleri avukatlara yöneldi. Kiracılar ile mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar mahkemelerde çözüm bekliyor. Bu dönem mahkemelerdeki davaların büyük bir çoğunluğunu kiracı ile ev sahibi arasındaki dosyalar oluşturuyor.

ADLİ TATİL GELDİ DOSYALAR BEKLİYOR

Bu sene adli tatil dolayısıyla binlerce kiracı ev sahibi anlaşmazlık dosyası görülemedi. Normal şartlarda dava süreleri iki üç ay arasında verilirken bu yoğunluk nedeniyle altı aya kadar uzadı. Birçok kira davası 2023 yılına kadar sarktı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 'Kira tahliyesi ve kira tespit davaları normal zamanlarda ortalama 2 yıl sürüyor fakat bu süre artık 3 yıla çıktı. Haziran - Temmuz aylarında açılan davalar için duruşma günü 2023'ün Ocak ayına veriliyor.' ifadelerini kullandı.

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