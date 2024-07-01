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Kirada yüzde 25 sınırı bugün bitti: İkinci düzenleme yolda… 23 bin 450 TL detayına dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.07.2024 07:44
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8 Haziran 2022 yılında getirilmişti konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı. Aradan 2 yıl geçti ve bu dönem artık kapandı. Bugünden itibaren konut kiralarına yapılacak zamlar yeniden tüketici fiyat endeksine göre ayarlanacak. Peki yeni dönemde kiracıları ve ev sahiplerini neler bekliyor? Temmuz kira zammı ne olacak? Detaylar belli oldu. Öte yandan kira zam sınırından sonra yeni bir uygulama daha devreye alınacak. Kirasını elden ödeyenler için düzenleme vergi paketine girdi…

Kirada yüzde 25 sınırı bugün bitti: İkinci düzenleme yolda… 23 bin 450 TL detayına dikkat!

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Kira artışında yüzde 25'lik sınır bugün sona erdi.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

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TEMMUZ KİRA ZAM ORANI NE OLACAK?

Temmuz ayının kira artış oranı Haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verisi ise 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Temmuz ayı kira zam oranının yüzde 65 seviyelerinde olabileceği dile getiriliyor.

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HAZİRAN'DA KİRA ZAM TAVANI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile netleşmişti. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

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KİRAYI ELDEN ÖDEME DÖNEMİ SONA ERECEK

Kiralarda bir yeni düzenleme de yeni vergi paketinde yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları sürerken düzenlenen vergi paketine göre, meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden ödemeleri önlenecek.

Eğer kiracı ödemesini elden yapıyorsa ona da özel usulsüzlük cezası kesilecek ancak kiracı bu durumu idareye bildirirse ceza kesilmeyecek. Kural, iş yeri kiralamalarında da geçerli olacak.

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23.450 TL RAKAMINA DİKKAT!

Bu kapsamda uzmanlardan kiracılara uyarı geldi. Elden ödeme yapanların suçlu sayılabileceğini ve usulsüzlük cezası kesilebileceğinin altını çizdiler. Kiracıların cezai sorumluluktan kurtulmak için kira bedelini PTT aracılığıyla gönderebileceğini veya Maliye'ye bildirimde bulunabileceğini dile getiren uzmanlar, kira bedelinin ödendiğinin ispat yükünün de kiracıya ait olduğunu kaydediyor.

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Senetle ispat zorunluluğu sınırının 23 bin 450 TL olduğunu da belirtirken kiracılara bir de uyarıda bulundular. Bu kapsamda kiracıların banka üzerinden ödeme yapması ve yaptığı ödemeyi belgelendirmesinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, aksi halde kira borcunu ödemediği iddiasıyla dava açılabileceğini belirtti.


Express


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kira zammı
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