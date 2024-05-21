Kirada yüzde 25 zam sınırı bitiyor! Temmuz sonrası hesap nasıl olacak? 12 aylık enflasyon ortalaması devreye giriyor

Kirada yüzde 25 sınırı bir yılı aşkın süredir uygulamada ve tartışılan bir konu. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira ve zam anlaşmazlığına bir çözüm olarak getirilmişti. Ancak bu da yeni sorunlar ortaya çıkardı.

BAKAN ŞİMŞEK: KİRADA ZAM SINIRI DEVAM ETMEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dün çok tartışılan kirada yüzde 25 zam sınırının Temmuz'dan sonra devam edip etmeyeceği soruldu. Bakan, soruya çok net bir yanıt verdi. "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı büyük ihtimalle devam etmeyecek" dedi.

“PİYASANIN GERİSİNDE KALDI, HUSUMETİ ARTIRDI”

Peki kirada zam sınırlamasının bitmesi neleri değiştirecek? Yeni hesap nasıl olacak? Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan İstanbul Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Adnan Yeşiltaş, “Mehmet Şimşek’in açıklaması konut kiralarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ortadan kalkması anlamına geliyor. Üçüncü döneme girmişti yüzde 25 sınırı. Tabii bu yüzde 25 sınırı piyasanın çok çok gerisinde kaldığı için kiracı-ev sahibi husumetlerini artırmıştı. Doğal olarak bu iki tarafın da aslında uzlaşması açısından gayet iyi oldu” dedi.

KİRADA ZAM NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Ancak konutlarda yüzde 25 zam sınırı bulunurken, bu uygulama iş yeri kira artışı için uygulanmıyordu.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanması ile Mayıs ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Buna göre 12 aylık enflasyon ortalaması 59,64 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Böylece kirada tavan zam sınırı işletmeler için 59,64 oldu.

ARABULUCULAR 85.500 DOSYAYI ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

1 Eylül 2023 tarihinde devreye alınan zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi-kiracı, işçi-işveren ve birçok uyuşmazlıklar mahkemelere başvurmadan çözüme kavuşmaya başladı. Arabuluculukta anlaşma oranları da önemli bir boyuta ulaştı. 8 aylık süreçte 85 bin 500 anlaşma sağlandı.







