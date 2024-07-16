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Kiralamadan daha fazla getirisi var! Faiz ev sattırıyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 15:45
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Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Faizin getirisini gören ev sahipleri evlerini kiralamak yerine yeni bir formül tercih etti. Ev sahipleri evini satarak bankada parasını değerlendirmeye başladı. Ev sahibinin bu yöntemle kiralamadan daha fazla getirisi olurken kentte kiralık ev krizi yaşanıyor.

Kiralamadan daha fazla getirisi var! Faiz ev sattırıyor!

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de kiralık ev bulmak özellikle yaz dönemlerinde sorun haline geldi. Emlakçılar Odası, ev sahiplerinin kiralamak yerine satarak bankada parasını değerlendirdiğini söyledi. Kiralık ev arayanların Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı dönemlerinde ciddi oranda sorun yaşadığını belirten Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici; "Birçok ev sahibi evini kiralamak yerine satmayı ve parasını bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu durum ise kiralık ev arayanlar için sıkıntı oluşturuyor. Kiracı ev sahibiyle kira parasında da dengesizlikler yaşıyor" dedi.

"8, 9, 10 BİN TL’YE EV KİRALAMAK YERİNE..."

Biçici; ev sahiplerinin evlerini satmasının önüne geçilemediğini belirttiği açıklamasında; "Kiralık daire bulmak çok zor. Gurbetçilerle birlikte memurlar için tayin dönemi olması kiracıyı da zorda bırakıyor. Ev sahibi evini satarak bankada değerlendirip parasıyla para kazanıyor. Ev sahibi 8, 9, 10 bin TL’ye ev kiralamak yerine parasını bankalarda değerlendirip ayda kiralamadan daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum karşısında da kiracı zorda kalıyor" diye konuştu.

Mehmet Öz isimli vatandaş ise; ev sahiplerinin parasını faize yatırdığını ve kiralama bedelinin kiracı tarafından karşılamadığını düşündüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
faiz Kira konut mevduat faizi
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