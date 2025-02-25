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Kiralar 8 bin TL'ye düştü! Ev sahipleri kiracı bulamaz hale geldi 'Değeri 1,5 milyonken 1 milyona verdiğine şahit olduk'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
25.02.2025 09:34
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle düşmeye devam ediyor. Kiralık ev sayısının arttığı ilçede ev sahipleri kiracı bulamazken, kira fiyatları 8 bin TL’ye kadar düştü. Elinde 30-35 daire olduğunu söyleyen bir emlakçı kiracı bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Emlakçı "Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var. Evin normal değeri 1,5 milyon iken 1 milyona verdiğine şahit olduk" dedi.

Kiralar 8 bin TL'ye düştü! Ev sahipleri kiracı bulamaz hale geldi 'Değeri 1,5 milyonken 1 milyona verdiğine şahit olduk'

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye’ye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarının düşmesine neden oldu.

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SATILIKTA 500 BİN TL, KİRALIKTA 5 BİN TL GERİLEME

Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL’yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL’yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği ifade ediliyor. Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL’ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sakin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

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"ELİMİZDE 30 İLA 35 DAİRE VAR VE KİRACI BULMAKTA BİRAZ SIKINTI YAŞIYORUZ"

Emlakçı Sedat Sakin; satılık ev fiyatlarında 500 bin TL’yi bulan ve kiralık ev fiyatlarında 5 bin TL’yi bulan düşüş yaşandığını belirterek, "Suriye’de savaş bittikten sonra Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeler ülkelerine dönmeye başlayınca kira fiyatlarında düşüşler yaşandı. Suriye’ye sınır ve çoğuyla akraba olduğu için hepsi buradaydı. Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savaş bitmeden önceki zamanın şartlarıyla 15 bin TL deyince millet tereddüt etmeden gelip alıyordu. Doğal gazlı dairelerde asgari ücret 17 bin TL iken bile 15 ve 16 bin TL kiracılar bulunabiliyordu. Elimizde şu anda 35 daire var, insanlar fiyat soruyor ama talep yok. Kira fiyatlarında ciddi bir düşüş var ve 5 bin TL’ye yakın düşüş var. Kiralık daireler 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor" dedi.

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"EVİN DEĞERİ 1 MİLYON 500 BİN İKEN 1 MİLYONA VERDİĞİNE ŞAHİT OLDUK"

Sakin "Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin TL'den başlayıp 2 milyona kadar gidiyor. Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var. Evin normal değeri 1 milyon 500 bin iken 1 milyona verdiğine şahit olduk. Ortalama 500 bin TL aşağısına verdiğini gördük" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Kiracı kiralık konut ev sahibi kiralik ev kiralık daire
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