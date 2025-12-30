FİNANS

Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi

Bartın'da kiralık ev arayan çift, aracıyla ormanlık alana girince kara saplandı. Araçta mahsur kalan çift, AFAD, polis ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaklaşık 2 ay önce Bartın'a gelen A.A. ve eşi, kiralık ev ararkan navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ormanlık alana giden patika yola girdi.

Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi 1

A.A.'nın yardım istemesi sonucu bölgeye polis, AFAD ve belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi 2

Kara ve çamura saplanan araç ve çift için zorlu bir kurtarma çalışması başlatıldı.

Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi 3

İş makinesine bağlanan otomobil iş makinesi ile yüzlerce metre çekildi.

Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi 4

ÇİFTİ VE ARAÇLARINI KURTARMAYI BAŞARDILAR

Kar ve çamur nedeniyle zorlanan ekipler, yaklaşık 2 saat mahsur kalan çifti ve aracını kurtarmayı başardı.

Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi 5

Yeniden asfalt yola çıkan A.A. ekiplere teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bartın kiralik ev
