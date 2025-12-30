Kiralık ev ararken mahsur kaldılar: 2 ay önce gelmişlerdi

Yaklaşık 2 ay önce Bartın'a gelen A.A. ve eşi, kiralık ev ararkan navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ormanlık alana giden patika yola girdi.

A.A.'nın yardım istemesi sonucu bölgeye polis, AFAD ve belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Kara ve çamura saplanan araç ve çift için zorlu bir kurtarma çalışması başlatıldı.

İş makinesine bağlanan otomobil iş makinesi ile yüzlerce metre çekildi.

ÇİFTİ VE ARAÇLARINI KURTARMAYI BAŞARDILAR

Kar ve çamur nedeniyle zorlanan ekipler, yaklaşık 2 saat mahsur kalan çifti ve aracını kurtarmayı başardı.

Yeniden asfalt yola çıkan A.A. ekiplere teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.