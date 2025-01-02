FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 'Kiralık evler ev sahiplerinin elinde kaldı' O ilde 'kiralar düşecek' beklentisi

'Kiralık evler ev sahiplerinin elinde kaldı' O ilde 'kiralar düşecek' beklentisi

02.01.2025 10:38
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
02.01.2025 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir’de emlak piyasasının güncel durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken çeşitli sebeplerden dolayı kira fiyatlarının düşeceğini aktararak, “Bu dönem gayrimenkule yatırım yapmak için bir fırsat” diye konuştu.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, yeni yıl ve kış aylarının gelmesi ile birlikte emlak piyasasında beklenilenin aksine kira fiyatlarında düşüş yaşanacağını öngördüğünü belirtti. Piyasada çok fazla kiralık ev biriktiğini ve kışın dairenin maliyetlerinin arttığına değinen Başkan Gazi Çelik, bu sebeplerden dolayı kira fiyatlarının ileriki günlerde düşeceği konusunda görüş bildirdi.

AW362478_01

“BU SENE KİRALIK EVLER EV SAHİPLERİNİN ELİNDE KALDI”

Çelik, 2025 yılı için açıklanan asgari ücret rakamının emlak piyasasına yansıyacak etkilerini dile getirdi. Emlak fiyatlarında azalma olacağını öngören ve bu durumun yatırımcılar için bir fırsat olduğunu söyleyen Çelik, şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Tabii genelde işçileri ve emeklileri ilgilendiren bir konu ama bizim sektörümüzü de dolaylı olarak etkiliyor. Kiralık evler açısından bakacak olursak eğer, biliyorsunuz ‘bu sene kiralık evler ev sahiplerinin elinde kaldı’ diyebiliriz. Şehrimizde, çevremizde gezdiğimiz her yerde kiralık evlerin bolca olduğunu görüyoruz. Kışın gelmesiyle birlikte doğalgazların yanmaya başlaması da tabii ev sahiplerine sıkıntı oluşturmaya başladı. Biz bu doğrultuda kiralık ev fiyatlarının biraz daha gevşeyeceğini tahmin ediyoruz, yüzde 25 yüzde 30 civarında bir azalma gibi. Çünkü doğalgaz pahalı biliyorsunuz, bugün evlere 3 bin liradan aşağı gelmediğini görüyoruz. Bunlardan dolayı da ev sahiplerinin fiyatlarda bir indirme yapacağını tahmin ediyoruz. Biz Eskişehir açısından 2024 yılını değerlendirecek olursak, ağır aksak kaldı ve istediğimiz seviyeye ulaşmadı diyebiliriz. Bunun sebebi olarak ilk başta Eskişehir’e çok sayıda Avrupalı geliyor biliyorsunuz, üçüncü kuşaklar da bizim ülkemize neredeyse hiç yatırım yapmıyor. Onların daha ziyade yaşadıkları şehirlere yatırım yaptıklarını görüyoruz.”

iStock-1189272922

“GAYRİMENKULE YATIRIM YAPMAK BU DURGUN DÖNEMİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER”

Piyasadaki durağanlaşma dönemini yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat olarak değerlendiren Çelik, “Aynı zamanda ülkemizdeki vatandaşların da sıcak paraya ulaşamadıklarını ve faiz oranlarının yüzde 3’ün altına düşmediğini görüyoruz. Bizim şöyle bir tavsiyemiz olabilir, aslında şu an emlak piyasasının durağan olduğu bir dönem yaşanıyor. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için şu an tam zamanı. Yatırım yapmak isteyenler bu durgun dönemi fırsata çevirebilirler. Gayrimenkul uzun vadede her zaman karlı bir yatırımdır, bu kendini ispatlamıştır. Çünkü bir yandan da yeni yapılan inşaatlarda ve üretimlerde fiyatların arttığını görüyoruz. Bugün demir ve çimento dolar bazlı olarak çok hızlı bir şekilde artıyor, o yüzden şu andaki mevcut fiyatlardan yararlanmalarını tavsiye ederim” dedi.

"ESKİDEN ÖĞRENCİLERDEN DOLAYI EV BULUNAMIYORDU, ARTIK ONLAR DA KYK’LARI TERCİH ETTİ"

Öğrencilerin özellikle Eskişehir’deki emlak sektörü için kritik bir noktada olduğunu dile getiren Çelik; yüksek ev maliyetleri yüzünden öğrencilerin artık yurtları tercih ettiğini kaydetti. Çelik, konuşmasının devamında, “Mesela gerçekten 2 seneden beri ev bulamazdık öğrencilerden dolayı, ama artık öğrenciler de Kredi ve Yurtlar Kurumu’nu tercih ettiler. Bunun da sebebi tabii 750-800 lira gibi bir ücreti olması. Bunun içerisinde internet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olduğu için aileler de bütçelerini buna göre değerlendirdiler. Çünkü bize söyledikleri başka türlü çocuklarını okutamayacakları yönündeydi. Bunun dışında piyasadaki evler boş kaldı diyebiliriz” ifadelerine yer verdi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş, TSK'dan atılan 4 teğmeni belediyede işe almış...

Mansur Yavaş, TSK'dan atılan 4 teğmeni belediyede işe almış...

Rusya'ya kaçan Esad için 'Suikast' iddiası! İngiliz basını duyurdu: Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldı

Rusya'ya kaçan Esad için 'Suikast' iddiası! İngiliz basını duyurdu: Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldı

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

O ilde 'kiralar düşecek' beklentisi

O ilde 'kiralar düşecek' beklentisi

Kuyumcularda yeni dönem! Altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda…

Kuyumcularda yeni dönem! Altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda…

Uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak!

Uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.