Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı 'sertifikalı ev' modeli

Emlakçılar, evlerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra tatilcilere kiraya veriyor, belediye ekipleri de konutların "sertifikalı ev" modeline uygunluğunu denetliyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi sahillerinde salgına karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Her yıl turizm sezonunda bölgede 3 milyon kişinin tatil yaptığını belirten Helvacıoğlu, "Otel ve yatak sayımız az, kiralık ev sayımız fazla. İstanbul'a yakınlığımız nedeniyle sezonda 10 bine yakın ev kiralanıyor. Salgına karşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun tavsiyesiyle 'sertifikalı kiralık ev' modeline geçtik. Bu uygulama otellerde, pansiyonlarda var ama kiralık evlerde yoktu." dedi.

Sertifikalı kiralık evlerin özellikleri hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Uygunluk kriterlerini çok açık belirttik. Kiralanan evde yer yatağı olmayacak, paslı, küflü eşyalar bulunmayacak. Yatak sayısı kadar misafir alacağız. Yatak sayısı kadar ev ve mutfak eşyası olacak. Her evin kiralanmadan önce 4 saat temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için süre ayrılacak. Suyundan tutun da terliğine, havlusuna kadar her şeyin ambalajlı ve yedekli olmasını sağlayacağız. Jandarmamızın sahillerde devam eden kimlik bildirim sistemine bu model de uyum gösterecek."