Kiraya ne kadar zam olacak? Ekim kira zammı netleşti, sıra Kasım 2025 kira artış oranında

KİRA ZAMMI 2025 | Kira zammı ne kadar? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zam için açıklanan oranı araştırıyor. Kira zam oranı için belirleyici olan 12 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşti. Kiracı ve ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrenirken gözler kasım ayında ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çevrildi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Gelecek ay kiraya ne kadar zam olacak? İşte Ekim kira zam oranı 2025, Kasım kira zammı ve yeni kira zammı hesaplama...

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da belli oldu. Ekim kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor. Ev sahipleri, bunun altında da zam gerçekleştirebiliyor ancak kira zammında tavan oran yüzde 38,36 oldu.

KASIM KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı kira artış oranı ise Kasım ayının başında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası belli olacak. Buna göre ev sahipleri ve kiracılar, kasım kira zam oranını öğrenecekler.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı Ekim 2025 kira zam oranı belli olmasıyla kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL