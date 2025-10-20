FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim kira zammı belli oldu, sıra Kasım 2025 kira artış oranı rakamında

Kasım 2025 kira artış oranı... Eylül enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Ekim kira zammı belli oldu. Ekim kira zammı netlik kazandıktan sonra şimdi sıra Kasım kira zammı oranına geldi. Peki, ekim kira zam oranı ne kadar? Kasım kira artış oranı ne kadar olacak? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kira zam oranı ile ilgili detaylar...

Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim kira zammı belli oldu, sıra Kasım 2025 kira artış oranı rakamında
Hande Dağ

KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zam için açıklanan oranı merak ediyor. Kira zam oranı için belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam netleşti. 12 aylık enflasyon rakamı ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrenirken gözler kasım ayında ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına çevrildi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Gelecek ay kiraya ne kadar zam olacak? İşte Ekim kira zam oranı 2025, Kasım kira zammı, yeni kira zammı hesaplama ile ilgili son durum...

Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim kira zammı belli oldu, sıra Kasım 2025 kira artış oranı rakamında 1

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da belli oldu. Ekim kira zammı oranına göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabiliyor.

Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim kira zammı belli oldu, sıra Kasım 2025 kira artış oranı rakamında 2

KASIM KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı kira artış oranı ise Kasım ayının başında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrası şekillenecek. Buna göre ev sahipleri ve kiracılar, kasım kira zam oranını öğrenmiş olacaklar.

Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim kira zammı belli oldu, sıra Kasım 2025 kira artış oranı rakamında 3

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı Ekim 2025 kira zam oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ekim kira zammı belli oldu, sıra Kasım 2025 kira artış oranı rakamında 4

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 38,36
Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BIST 100 endeksinin yükselişi yüzde 2'yi aştı!BIST 100 endeksinin yükselişi yüzde 2'yi aştı!
300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı kira zam oranı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.