Kirayı IBAN'a yatıranlar için mahkemeden dikkat çeken karar! Tahliye bile edilebilirsiniz, bu detayı atlamayın!

Türkiye'de kira fiyatlarındaki artış gündemdekini yerini korurken, kiracı ve ev sahipleri arasındaki dava sayısı da her geçen gün artıyor. Yargıtay kirasını IBAN ile ödeyenleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. IBAN'la ödeme dikkat etmediğiniz küçük detay nedeniyle evinizden tahliye edilebilirsiniz.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, başlangıçta elden ödeme istenmesine rağmen daha sonra bankadan ödeme yapılması nedeniyle oluşan bu masrafın kiracının sorumluluğunda olduğuna karar vererek davayı reddetti. Ev sahibi bu karara itiraz ettiğinde, Yargıtay ilk mahkeme kararını bozdu. Ancak yeniden yapılan yargılamada da aynı karar çıktı. Ev sahibinin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

HAVALE ÜCRETİ KESİNTİSİNE DİKKAT

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kira bedelinin tam ve eksiksiz olarak ev sahibine ulaşması gerektiğini belirterek, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kesilen havale işlem masrafının kiracıya ait olduğunu vurguladı. Havale ücreti kesintisi yapılan kira bedeli nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığına hükmetti ve kiracının tahliye edilebileceğini hatırlattı.

MAHKEME KARARINI VERDİ: KİRACI TARAFINDAN KARŞILANMALI

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu borçlar, kiralayıcıya elden teslim edilerek veya banka hesabı aracılığıyla yapılacak şekilde belirtilirken, banka hesabı üzerinden yapılan kira ödemelerinde ise havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Eksik yapılan ödemeler belirtilen şekilde gerçekleştirilmediği takdirde yasal olarak kabul edilmez. Mahkeme, takip edilen eksik kira bedelleri üzerine yapılan itirazı reddetmeli ve kiracının tahliyesine karar vermelidir. Mahkeme kararı oy çokluğuyla bozulmuştur."