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Konut alamayan arsa-tarlaya yöneldi, rekor kırıldı!

24.01.2024 13:08 | Son Güncelleme:
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2023 yılında tapuda toplam 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlemi gerçekleşti. Bu satışların 1 milyon 225 bin 926'sı konut satışı olurken, konut dışı satış 1 milyon 723 bin 511 oldu.

Konut alamayan arsa-tarlaya yöneldi, rekor kırıldı!

TÜİK'in verilerine göre; 2023'te 1 milyon 225 bin 926 konut satışı yapıldı. Böylece 1 milyon 723 bin 511 konut dışı satışın ( arsa, tarla, iş yeri ve diğer taşınmazlar) yapıldığı ortaya çıktı. Toplam satışın yüzde 41,56'sı konut, yüzde 58,44'ü konut dışı satış olarak gerçekleşti ve bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

HaberTürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, konut fiyatlarındaki artış vatandaşları arsa- tarla satışlarına yönlendirdi. Bağımsız olarak da bungalov, tiny house gibi yapıları bu alanlara koymak isteyen vatandaşlar arsa-tarlaya ilgi gösteriyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tip yerleri alırken belediyelerle iletişime geçip gayrimenkulün kullanım durumuyla ilgili bilgi almasını tavsiye ediyor.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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