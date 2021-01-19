Konut fiyat endeksinde artış! Konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatları yükselecek mi? 2021'de ev fiyatları ne olur? Bu dönemde ev alınır mı 2021?

Ev sahibi olmak isteyenler tarafından en sık sorulan sorulardan bir tanesi olan konut fiyatları ne olur 2021 yılının en çok araştırılan konularından oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Vatandaşlar ise konut fiyatları ne zaman düşer konusunda araştırma yapıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak yukarı çıkacağını dile getiren Aydemir, yastık altındaki altın ve dövizlerin ise kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle beraber piyasaya çıkacağını belirtti. Peki, konut fiyatları 2021’de düşer mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? KONUT FİYAT ENDEKSİ 2020 YILININ KASIM AYINDA YÜZDE 1,5 ARTTI Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti. Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasımda ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,7 yükseldi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, yüzde 30,1 ve yüzde 29,9 arttı. KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ? 2020’de gayrimenkul sektörü bakımından ilk 3 ayın durgun başladığını aktaran Aydemir, koronavirüs salgının sektöre yansıdığını ancak Haziran’da yapılan 0,64 faiz oranlarının sektör adına can suyu olduğunu belirtti. Bu durumun 3 ay gibi bir sürede 600 bin konut satılmasına vesile olduğunu dile getiren Aydemir, sektör açısından geçmişe bakıldığında 2020 yılının Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 393 bin ile tarihin en büyük konut satış istatistiklerinin yakalandığını söyledi. Sektör adına parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçtiğini belirten Aydemir, bu noktada konut kredi faizlerinin ne denli önemli olduğunun Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görüldüğünü dile getirdi. Aydemir, konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda yeniden uygulanması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Şimdi vatandaşlar tarafından ev fiyatları düşer mi konusunda araştırmalar yapılıyor.

KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Herkes tarafından konut fiyatları ne olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salgının emlak sektöründe değişime neden olduğunu aktaran Aydemir, site konseptlerinin butik sitelere döndüğünü ve vatandaşların müstakil ev tercih ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra büyük geniş balkonlu evlerin ve çalışma odasının bulunmasının gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade etti. Konut fiyatları artar mı konusunda ise 2021 senesinde sektör açısından bakıldığında inşaat maliyetlerinin yüzde 70’e kadar arttığını ve doğal olarak konut fiyatlarının da yukarı doğru çıkacağını söyledi. BU DÖNEMDE EV ALINIR MI? Vatandaşlar, bu dönemin ev almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Gayrimenkul alacak kişilerin şu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Aydemir, fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşündüklerini söyledi. 2021 YILINDA EV FİYATLARI NE OLUR? Konut kredileri ile alakalı olarak psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna vurgu yapan Aydemir, hem sektörün hem de ülkenin geleceği adına konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olması gerektiğini belirtti. 2021 yılında da bu konuda radikal kararların alınması gerektiğini söyleyen Aydemir, faizlerin 1,60’lardan aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.