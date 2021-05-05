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Konut imarlı arsa ve arazi fiyatlarında artış! İşte en çok artış yapılan iller

05.05.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde pandemiyle beraber son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 arttı. Ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı 51 TL oldu. Buna göre, 3 büyük il içerisinde arsada lider Ankara olurken, arazide ise İzmir oldu.

Konut imarlı arsa ve arazi fiyatlarında artış! İşte en çok artış yapılan iller

Pandemi ile birlikte tüketicilerin gayrimenkul tercihi değişti. Ofis tarafında daha küçük metrekareye sahip az katlı ofisler tercih edilirken, konut tarafında ise balkonlu ve müstakil evler öne çıktı. Kalabalık bölgelerde konut yatırımı yerine arsa alarak kendisine konut yaptırmak isteyenlerin sayısının artması ile arsa ve arazi fiyatları da yükseldi. Pandemi süreciyle beraber kalabalık bölgelerde konut yatırımı yapmak yerine arsa alarak konut yaptıran kişi sayısı arttı. Artan talep arsa ve arazi fiyatlarını da etkiledi. Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu verilerine göre Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi; ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu.

ARSADA LİDER ANKARA, ARAZİDE İSE İZMİR

3 büyük şehirdeki arsa ve arazi fiyatlarındaki değer değişiminde arsada lider Ankara, arazide ise İzmir oldu. Ankara’da yıllık değer değişimi arsada yüzde 35, arazide yüzde 11; ortalama metrekare fiyatı arsalar için 414 TL, araziler için 42 TL. İzmir’de yıllık değer değişimi arsada yüzde 29, arazide yüzde 24; ortalama metrekare fiyatı arsalar için 1.053 TL, araziler için 82 TL oldu. İstanbul’da ise yıllık değer değişimi arsada yüzde 19 arazide yüzde 2; ortalama metrekare fiyatı arsalar için 1.572 TL, araziler için 150 TL oldu.

YAZLIK BÖLGELERDE EN FAZLA ARTIŞ ANTALYA'DA

Öte yandan pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelerde daha fazla vakit geçirilmeye başlandı. Endeksa’nın analizine göre yazlık bölgelerdeki arsa ve arazilerdeki değer artışı Türkiye ortalamasını katladı. En fazla artış Antalya’da yaşanırken, Antalya’da arsa fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 59, arazi fiyatlarında yüzde 35 seviyesinde; arsaların ortalama metrekare fiyatı 796 TL, arazilerin metrekare fiyatı 65 TL oldu.

MUĞLA'DA YÜZDE 29 ARTTI

Antalya’dan sonra en fazla artış ise Muğla’da yaşanırken, Muğla’da son 1 yılda arsa fiyatları yüzde 53, arazi fiyatları yüzde 29 artış gösterdi. Muğla’da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 886 TL, arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 67 TL oldu.

Pandemi ile birlikte en fazla talep gören bölgelerden bir tanesi de Aydın. Endeksa’nın verilerine göre, Aydın’da son 1 yılda arsa fiyatları yüzde 49, arazi fiyatları yüzde 29 artış gösterdi. Aydın’da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 757 TL, arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 45 TL oldu.

Kaynak: İHA

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