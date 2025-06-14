Konut kampanyası bekleyenler için tarih verdi! '700 binden az olmamalı' Hükümetin radarına girmişti, beklenen proje geliyor...

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konut ve kira fiyatları gündemdeydi. Talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle kademeli azalan kira enflasyonunun istenilen seviyede olmadığı vurgulandı.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25'lik zam sınırı uygulamasının kaldırıldığını hatırlatarak, "Kaldırınca kiralarda bir süre yüzde 120’lerin üzerinde artışlar oldu. Bu manşet enflasyonu yukarı çekti. Temel enflasyon dinamiğine bakarsanız çoktan yüzde 30’un altındayız” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut kampanyası duyurusunda bulunmuştu. Kurum, kampanyanın yıl sonu veya önümüzdeki yılın başında açıklanacağının ve gençlere ek kontenjan ayrılacağını aktarmıştı.

KİRA ENFLASYONU ARTACAK MI?

Milliyet'e kira fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira enflasyonunun artarak devam edeceğini kaydetti. Özelmacıklı, "Önümüzdeki aylarda kira enflasyonunun ben daha fazla artış göstereceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Evlilik sezonunun başlaması ile beraber kiralık dairelere olan talepler de arttı. Mevduatta parası olanlar kiralık konut fiyatlarından etkilenmediğini rahatlık ile ödeyebildiklerini ifade eden Özelmacıklı, kira fiyatlarını artıran bir diğer etkinin de 2 yılda arzın yeteri kadar olmaması olarak gördü.



İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI

İstanbul'da metrekare olarak kira fiyatlarını değerlendiren Özelmacıklı, şu sözler sarf etti:



"Yılbaşından bugüne kadar kiralarda yoğun bir artış olmadı. İstanbul’da metrekarede kiralar 250-300 TL arasında. Ortalama olarak kiralar 280 TL bandında diyebiliriz. Ben bu rakamın yaz dönemi sonrasında eylül, ekim ayları gibi ortalama olarak 300 TL olacağını değerlendiriyorum"



"700 BİNDEN AZ ÜRETİLMEMELİ"

Konut kampanyaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Özelmacıklı, "Türkiye’de kentsel dönüşüm ve yabancılara satışları da değerlendirdiğimizde tahmini 700 binden az konut üretilmemesi lazım" şeklinde konuştu.

Çoğu projenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Maliklerden başlangıçta belli bir peşinat alarak kendilerini riske atmayan müteahhitler metrekaresi 27-28 bin TL’den teklifler veriyor" dedi.



Yeni sosyal konut projesinin sene sonunda açıklanacağını ifade eden Özelmacıklı, cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Yeni kampanyada 250-300 bin konut üretilmesini bekliyoruz. Üretimler belki de en erken 3 yıl sonra gerçekleşecek. Çok kısa bir sürede konut sahipliğini artıracak bir noktada olmayacaktır.”